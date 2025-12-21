Periodistas e internacionalistas del mundo se han planteado la necesidad hipotética que tendría Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de exiliarse del país de América Latina luego del anuncio de bloqueos por parte de Estados Unidos contra buques petroleros que salgan o entren.

En medio de las tensiones, Venezuela y EU han mantenido conversaciones limitadas, incluyendo una llamada entre sus mandatarios, Nicolás Maduro y Donald Trump, que no han alcanzado acuerdos.

A Maduro, según han dicho expertos en la materia, le quedan pocos aliados, de modo que depende de garantías que no pueden prometer otros gobiernos.

En un hipotético escenario de negociación, varios países se han mostrado dispuestos a acoger a Maduro , aunque el chavismo no da señales en ese sentido y afirma estar preparado para la defensa del territorio.

Ante la hipotética salida de Maduro...

Tras cuatro meses de despliegue aeronaval en el mar Caribe por parte de Estados Unidos, quien asegura es para combatir el narcotráfico, países como Bielorrusia, Colombia y Panamá han abierto a Maduro la puerta de sus países.

Sin embargo, el abogado internacionalista Mariano de Alba dijo que, al menos por ahora, " se percibe muy difícil " un asilo negociado del mandatario venezolano. De hecho, el especialista no cree que esa opción " se haya planteado seriamente " dentro del chavismo.

Si tuviera voluntad de exiliarse, señaló, el gobernante buscaría garantías de ser recibido y no extraditado en el futuro.

Un asilo, explicó De Alba, implicaría " una apuesta " a que el país de acogida no cambiará su política ni entregará al líder chavista -o cualquier otro integrante del chavismo- como " ficha de negociación ".

" Si, por ejemplo, me exilio y me voy a Rusia, ¿quién quita que Estados Unidos presione a (Vladimir) Putin y pida que me entreguen a cambio de una concesión? ", reflexionó De Alba.

Destinos

Los destinos más probables, según De Alba, son Rusia, Irán, Turquía o China , con los que " sigue habiendo una alianza política importante ".

A su juicio, Rusia sería " la opción más clara " y quizás " la más segura para Maduro y su entorno ", pues ya acogió al exmandatario sirio Bashar Al Asad.

También apuntó que China podría ser un destino seguro " en términos de estabilidad ", pues " es muy poco probable que la situación política cambie radicalmente ".

En este contexto, también es " muy reducido " el apoyo realista que podría recibir Maduro de sus aliados, incluyendo a Cuba.

La alianza política se mantiene, afirmó De Alba, por intereses políticos y económicos. Sin embargo, no cree que estos países " tengan una capacidad real de salvar o resolver la situación en la cual está inmerso " el Gobierno de Maduro.

Es posible -opinó- que busquen " desincentivar que Estados Unidos se involucre más ", con gestos como los envíos de aviones de carga desde Rusia o la presencia " obvia ", en palabras de este experto, de " drones de fabricación iraní ", que podrían " complicar una operación militar estadounidense, pero no la hacen imposible ".

A su juicio, un hipotético asilo dependerá de la situación: " una cosa es que esta noche tenga que salir Maduro corriendo y se vaya a un sitio donde le dijeron que sí, otra es que tenga chance de poner condiciones ", puntualizó.

