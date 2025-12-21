El Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a publicar 119 páginas sobre el caso de 2021 contra Ghislaine Maxwell en Nueva York por tráfico sexual, afirmando que ahora presentan "censuras mínimas" tras los ataques de los demócratas y algunos republicanos.

El pasado viernes las 119 páginas habían sido completamente censuradas.

El Departamento de Justicia insistió en que la decisión de censurar los documentos sobre el caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein, en el que también está envuelta Maxwell, "es simplemente para proteger a las víctimas" y no al presidente Donald Trump.

"Estamos siguiendo un proceso muy metódico, con cientos de abogados revisando cada documento y garantizando que los nombres de las víctimas y cualquier información sobre ellas estén protegidos y censurados, tal como lo exige la ley de transparencia", había declarado el fiscal general adjunto Todd Blanche a NBC, defendiendo también la eliminación de una imagen que muestra una foto de Trump.

"Hay mujeres en esa foto, y después de publicarla, nos dimos cuenta de que había preocupación por ellas, así que la eliminamos", explicó Blanche.

EE