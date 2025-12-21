Durante las primeras horas de este domingo se registraron dos distintos percances vehiculares que dejaron como saldo dos personas fallecidas.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 04:00 horas, en el municipio de Tonalá. La comisaría del municipio informó que las unidades de emergencia recibieron el reporte de un choque en el cual un vehículo impactó contra un muro de contención en el Periférico Nuevo al cruce con Agustín de Iturbide, en la colonia Coyula, del municipio referido.

A su llegada, las unidades de emergencia localizaron al vehículo, que tras el impacto terminó volcado sobre la vía, pero también localizaron el cuerpo de una joven de 21 años de edad, que ya no contaba con signos vitales.

Otro joven, también de 21 años, y quien era el conductor del vehículo, solo presentó un golpe en el cráneo una herida en la ceja izquierda. El hombre firmó el desistimiento médico por parte de las autoridades y permaneció en el sitio en espera de las indagatorias correspondientes.

Además, dijo la comisaría de Tonalá, durante la atención del percance la unidad oficial se vio impactada por otro vehículo al paso, aunque de este percance no resultaron personas lesionadas.

Muere adulto mayor; viajaba en patín eléctrico

El caso del adulto mayor sucedió alrededor de las 08:00 horas, sobre la avenida Prolongación Mariano Otero, al cruce con la calle Cuarzo, donde el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo en color plata perdió el control del vehículo y se le fue de las manos, impactando contra un poste ubicado en la lateral de la vía .

El vehículo no solo saltó los separadores de la ciclovía, sino que a su paso se llevó consigo a un adulto mayor, de 70 años, quien se conducía en un patín eléctrico sobre dicho carril confinado a los vehículos no motorizados.

Según lo referido por el conductor del Aveo a las autoridades "se quedó dormido" cuando perdió el control del auto, sin embargo, de forma extraoficial se informó que las autoridades percibieron aliento alcohólico al momento de los hechos.

Por el caso el conductor, de solo 22 años, quedó en calidad de retenido para que sea el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal quien se encargue del análisis de los hechos mediante el cual se hará el deslinde de responsabilidades.

En ambos casos los cuerpos de las víctimas fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se les practique la autopsia de ley y de que sean oficialmente reconocidos por sus familiares.

