Unos 130 niños y miembros del personal que fueron secuestrados por hombres armados en una escuela católica de Nigeria han sido liberados, informó la Policía.

Hombres armados tomaron como rehenes a por lo menos 303 estudiantes y 12 maestros en el estado de Níger, durante su ataque del 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary, en la comunidad de Papiri.

Cincuenta rehenes lograron escapar en las primeras horas y otros 100 alumnos fueron liberados a principios de este mes.

“El grupo restante de estudiantes secuestrados” ha sido liberado, informó el portavoz de la Policía del Estado de Níger, Wasiu Abiodun.

“Un total de 130 víctimas, incluidos empleados, han sido liberadas”, indicó Abiodun.

Añadió que los estudiantes liberados llegarían hoy a Minna, la capital del estado de Níger, y se reunirán con sus familias a tiempo para Navidad.

“La liberación de los estudiantes fue resultado de un operativo impulsado por inteligencia militar”, detalló el portavoz presidencial, Bayo Onanuga.

Sunday Dare, otro portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, aseguró que no hay más personas en cautiverio.

Ningún grupo se ha atribuido el secuestro del 21 de noviembre, pero los locales culpan a bandas armadas que atacan escuelas y viajeros en secuestros para cobrar rescates.

CT