Ataques en Venezuela: Embajada de México habilita número de protección para connacionales

La Embajada de México en Venezuela habilitó un número de atención y protección consular para ciudadanos mexicanos que se encuentren en ese país, luego de las explosiones y ataques registrados durante la madrugada de este sábado en Caracas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la representación diplomática mexicana pidió a los connacionales mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y tomar previsiones básicas ante el clima de tensión que se vive tras los recientes ataques.

Entre las recomendaciones emitidas, la Embajada solicitó a los ciudadanos mexicanos tener a la mano documentos personales, así como contar con agua, medicamentos y otros insumos básicos, ante la posibilidad de que la situación de seguridad se complique o se registren afectaciones en los servicios.

Para la atención de emergencias, la Embajada de México en Venezuela informó que se encuentra disponible el número de protección consular +58 412 252 4675, a través del cual se brindará orientación y apoyo a quienes lo requieran.

Los ataques se reportaron durante la madrugada de este sábado y, de acuerdo con autoridades estadounidenses, se trató de una operación ordenada por el presidente Donald Trump contra objetivos militares en territorio venezolano.

Esta escalada en el conflicto se presenta luego de semanas de acusaciones por parte de Estados Unidos, que señalan al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de presuntamente liderar una red de narcotráfico.

Aunque funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el ataque fue ordenado por Estados Unidos, hasta el momento se desconocen los detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación y cuáles fueron los objetivos militares específicos.

