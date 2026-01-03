"Estaba en una fortaleza": Trump detalla operativo que derivó en la captura de Maduro

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump tiene programada una rueda de prensa a las 10:00 de la mañana, tiempo del Centro de México, concedió una entrevista a la cadena Fox News en donde detalló cómo fue el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante su relato, Trump aseguró que tenían planeado ejecutar este operativo hace cuatro días, pero el clima no lo permitió.

"Queríamos hacerlo hace cuatro días, pero estaba muy nublado y necesitábamos un clima perfecto. Luego fueron dos días, tres días y finalmente, el cielo se despejó y decidimos actuar", aseguró el mandatario.

Trump habló sobre las condiciones en las que encontraron a Maduro y dijo que "estaba en un sitio muy resguardado, parecía una fortaleza, era una fortaleza. Estoy contento, no matamos a nadie en el operativo, si herimos a un par, pero se recuperaron. No perdimos a ninguno de nuestros elementos y tampoco a ninguna de nuestras aeronaves. Tuvimos que hacerlo porque es una guerra, estamos en una guerra y teníamos que actuar".

El presidente estadounidense aseguró que Maduro intentó escapar, pero no logró llegar a sus escondites:

"Esaba intentando entrar a un lugar seguro, pero no lo logró, estábamos preparados, teníamos todo para poder acceder a sus escondítes, pero no fue necesario".

Trump reveló que "Maduro quería negociar hacia el final, pero yo dije que no, no podemos hacerlo, lo que hizo con las drogas fue malo, mandar a cientos de personas a nuestro país es malo y es imperdonable".

Sobre algunos personajes cercanos a Maduro, Trump aseguró que si "les siguen siendo leales, les irá muy mal".

En el operativo participaron elementos de la fuerza Delta, un grupo élite de la milicia de Estados Unidos a quienes calificó como "los mejores elementos". Dijo que se prepararon por mucho tiempo para la captura y que incluso crearon una réplica del sitio en donde capturaron a Maduro.

Ante las preocupaciones de que este operativo se convierta en una intervención permanente por parte de Estados Unidos en Venezuela, el mandatario aseguró que esto era algo que "teníamos que hacer para detenerlo, esto es parte de eso y envía una señal de que no dejaremos que nos presionen estos países por ser políticamente correctos. Están matando a nuestra gente".

A pesar de esto, Trump se negó a reconocer como presidenta legítima a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y dijo que la responsabilidad cae en la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Al terminar su mensaje, el mandatario estadounidense dijo que Venezuela tiene una oportunidad de volver a ser un gran país como lo era "hace 20 años".

¿Qué sigue para Venezuela?

Ante la ausencia de Nicolás Maduro, la responsabilidad recae en la vicepresidenta Delcy Rodríguez por "falta temporal" del mandatario. Ahora tendrá la obligación de convocar a elecciones en los próximos 30 días, según la ley de Venezuela.

