Nicolás Maduro es imputado por conspiración narcoterrorista en Estados Unidos

El mandatario venezolano fue acusado de encabezar un “narcogobierno” y de poseer dispositivos destructivos en contra del país norteamericano

Por: Patricia Gallardo Name

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue detenido la madrugada de este sábado luego de una operación ordenada por el gobierno de Donald Trump. AP/ Archivo

A unas horas de haber sido capturado por fuerzas militares estadounidenses, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido imputados con varios cargos, según informó Pam Bondi, Fiscal General de los Estados Unidos.

En un mensaje enviado a través de su cuenta de X, Bondi informó que se han presentado cargos contra el mandatario venezolano y su esposa entre los que destaca conspiración narcoterrorista y conspiración para poseer dispositivos destructivos contra Estados Unidos. 

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Bondi aseguró que Maduro y Flores "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

La funcionaria aprovechó para agradecer a Trump "por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

En momentos más información.

