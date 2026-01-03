¿Cuánto tiempo tiene Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue detenido la madrugada de este sábado luego de una operación ordenada por el gobierno de Donald Trump.

El mandatario venezolano enfretaba una crisis política con Estados Unidos y una interna luego de las elecciones celebradas en 2025 en donde se mantuvo en el poder en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y de la población de su país.

Este hecho parece poner fin a más de 12 años de su mandato y, según declaraciones de funcionarios estadounidenses, enfrentará a la justicia en Estados Unidos.

¿Cómo llegó al poder Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro, de 63 años, llegó a la presidencia de Venezuela en abril de 2013, tras ganar las elecciones extraordinarias convocadas para elegir al sucesor de Hugo Chávez, fallecido en marzo de ese año.

Tras ejercer como vicepresidente entre octubre de 2012 y marzo de 2013, Maduro asumió la presidencia interina luego de la muerte de Chávez. Posteriormente fue postulado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como candidato presidencial y ganó una elección sumamente cerrada frente a Henrique Capriles Radonski, con casi el 51% de los votos, frente a poco más del 49% de su rival. Juró como presidente el 19 de abril de 2013.

Desde entonces, Maduro se perpetuó en el poder, tras ser reelegido en 2018, en un proceso ampliamente cuestionado por la oposición y por diversos actores internacionales. Su gobierno ha estado marcado por una creciente concentración de poder, tensiones políticas internas, una profunda crisis económica y un progresivo aislamiento internacional.

En 2025, el panorama político de Nicolás Maduro se volvió aún más complejo con el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Desde hace meses, la relación entre ambos gobiernos se deterioró y la tensión escaló entre ambas naciones.

El gobierno estadounidense acusó a Maduro de encabezar un “narcogobierno” con vínculos directos con el tráfico de drogas hacia el mercado norteamericano. En ese contexto, Trump ordenó el despliegue de una flota naval cerca de las costas venezolanas. Con el uso de drones y aviones, fuerzas estadounidenses han destruido al menos seis embarcaciones presuntamente provenientes de Venezuela, señaladas como parte de rutas de narcotráfico. Trump justificó estas acciones como parte de su plan para detener el envío de drogas a su país.

Maduro, exlíder sindical, creció en una familia de recursos modestos en Caracas y se formó políticamente en el movimiento de izquierda, con vínculos en Cuba. Su carrera política se consolidó junto a Chávez desde los años noventa, primero como dirigente sindical del transporte público y después como legislador, canciller y finalmente vicepresidente.

La salud de Chávez y la designación de Maduro como su sucesor marcaron el punto de inflexión que lo llevó al poder.

Cronología de Nicolás Maduro en el poder

1962

Nace Nicolás Maduro Moros en Caracas, en el seno de una familia de recursos modestos vinculada a movimientos de izquierda.

Años 80 y 90

Se desempeña como conductor de autobús y líder sindical del transporte público. Se involucra activamente en el movimiento político encabezado por Hugo Chávez.

1992–1994

Apoya la liberación de Hugo Chávez tras su encarcelamiento por el intento de golpe de Estado de 1992, junto con Cilia Flores.

1999

Integra la Asamblea Nacional Constituyente que redacta la nueva Constitución impulsada por Chávez.

2000–2006

Es diputado de la Asamblea Nacional unicameral y posteriormente preside el Congreso.

2006–2013

Se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores, fortaleciendo alianzas con gobiernos afines al chavismo y promoviendo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Octubre de 2012

Asume la vicepresidencia de Venezuela tras la reelección de Hugo Chávez.

Marzo de 2013

Tras la muerte de Chávez, Maduro asume la presidencia interina y anuncia oficialmente el fallecimiento del mandatario.

14 de abril de 2013

Gana las elecciones extraordinarias con casi el 51% de los votos frente a Henrique Capriles Radonski.

19 de abril de 2013

Jura como presidente constitucional de Venezuela.

2014

Enfrenta protestas masivas en varias ciudades del país; el gobierno mantiene el control con respaldo de fuerzas armadas y policiales.

Diciembre de 2015

El Partido Socialista Unido de Venezuela pierde por primera vez en 16 años la mayoría en la Asamblea Nacional.

2018

Es reelegido presidente en unos comicios ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional.

2025

Cumple 12 años en el poder en medio de una fuerte crisis política, económica y de legitimidad, con crecientes tensiones con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

2026

El sábado 3 de enero es detenido junto a su esposa en una operación militar ordenada por el gobierno de Donald Trump.

