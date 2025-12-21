El Gobierno de Venezuela informó el sábado que recibió de Irán un ofrecimiento de cooperación “en todos los ámbitos” para enfrentar lo que calificó como la piratería y el terrorismo internacional de Estados Unidos en el Caribe.

A través de su canal de Telegram, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, detalló que sostuvo una llamada con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que analizaron los recientes acontecimientos en la región, incluyendo la incautación por parte de EU de un petrolero cargado con crudo venezolano. Gil señaló que Irán expresó plena solidaridad con Venezuela y ofreció apoyo para contrarrestar las acciones estadounidenses que, reclama Caracas, violan la Carta de la ONU y el derecho internacional.

El diálogo también abordó la relación bilateral en el marco de un acuerdo estratégico entre ambos países. El pasado 12 de diciembre, Irán calificó de “piratería estatal” la confiscación del petrolero venezolano y pidió que Washington rinda cuentas por esa acción.

Según medios estadounidenses, EU continúa interceptando buques sancionados cerca de Venezuela, como parte del bloqueo decretado por el presidente Donald Trump a la entrada y salida de petroleros venezolanos sancionados. Trump acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, vinculado al narcotráfico, y no descarta un conflicto bélico con la nación suramericana.

Recientemente, Estados Unidos incluyó 29 buques y sus empresas gestoras en su lista de sanciones por participar en la llamada “flota fantasma” de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos mediante prácticas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.