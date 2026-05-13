Venezuela como estado 51 de EU: Trump sacude la política con esta foto en redes

Este miércoles 13 de mayo, la cuenta de X del presidente de EU, Donald Trump, se llenó de comentarios tras que el mandatario publicó una imagen del estado de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos (EU), declarando que lo vería como el 51.º estado de la nación estadounidense. Esta publicación se realizó mientras Trump viajaba a China para una cumbre de alto nivel.

President Trump posts on TruthSocial. pic.twitter.com/vFfN5xKxCG— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 12, 2026

Se intensifica debate de la relación de EU con Venezuela

La publicación de Trump intensificó el debate sobre la relación de ambos países, cuestionando a muchos qué podría seguir; cabe resaltar que en enero se capturó a Nicolás Maduro en Venezuela en una operación militar estadounidense, una de las razones por las que esta declaración de Trump cobra más peso.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases —estabilización, reconstrucción y transición— para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.

En una entrevista con Fox News, Donald Trump afirmó que estaba "considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de EU", sin especificar cómo; asimismo ha asegurado que en Venezuela "lo aman" e incluso ha bromeado en que podría postularse para presidente del país.

Delcy Rodríguez se pronuncia ante publicación de Trump

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció frente a las declaraciones de Trump del lunes, negando la posibilidad de que su país sea anexado como estado 51 de Estados Unidos. El mapa utilizado por el republicano en redes sociales no contiene el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.

"Si algo tenemos los venezolanos, es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó Rodríguez, enfatizando que la soberanía de su país se construyó "sobre la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida". La presidenta interina insistió en que Caracas no aceptará injerencias externas y continuará defendiendo su autonomía política.

Con información de EFE y SUN.

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