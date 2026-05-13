De acuerdo con el Índice de Inmigración de 2026 realizado por Remitly Global Inc (RELY) las presiones económicas, las políticas migratorias cambiantes y las prioridades personales o familiares son las principales razones que impulsan a una persona o a una familia a emigrar y buscar “el pasto más verde tras la reja”. La empresa de servicios financieros evaluó a 82 naciones para determinar cuáles ofrecen las condiciones óptimas para una mejor vida.

Para lograr este ranking definitivo, los investigadores analizaron 34 factores clave que fueron distribuidos cuidadosamente en 16 categorías distintas. Las fuentes utilizadas incluyen datos duros del Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y universidades de prestigio como Yale, dejando de lado las percepciones subjetivas para centrarse estrictamente en la economía real y palpable.

Suiza: El nuevo líder indiscutible del ranking global de migración

Este año, Suiza desplazó a otros gigantes europeos para coronarse como el mejor destino para emigrar a nivel mundial. Su rotundo éxito radica en un potencial de ingresos inigualable, sumado a un sistema de salud de primer nivel y una red de transporte público que funcionan con una precisión milimétrica verdaderamente envidiable.

Islandia y Luxemburgo completan el codiciado podio internacional, demostrando que las naciones pequeñas de Europa dominan los estándares de calidad de vida. Islandia destaca por su extrema seguridad y cuidado del medio ambiente, mientras que Luxemburgo atrae talento extranjero con transporte público gratuito y un mercado laboral altamente internacionalizado y competitivo.

Sin embargo, el elevado costo de vida en estos países europeos exige un análisis crítico y detallado antes de empacar las maletas. No basta con mirar los salarios altos en el papel; es imperativo calcular los impuestos locales, el costo de la vivienda y el gasto diario para saber si el cambio realmente beneficia tu bolsillo a largo plazo.

La realidad de América Latina y el lugar de México

A nivel regional, los países latinoamericanos se estancan en posiciones intermedias del índice general, evidenciando las profundas carencias estructurales del continente. Costa Rica lidera tímidamente la zona al ubicarse en el puesto 44, seguido inmediatamente por México en el escalón 45, ambos con una calificación idéntica de 40.4 puntos sobre un total de 100.

A pesar de esta posición general poco alentadora, nuestro país logró un hito específico que merece una atención especial por parte de los analistas económicos. México ingresó por primera vez al codiciado top 10 global en la categoría de bienestar y apoyo social, ocupando una sorpresiva novena posición a nivel mundial.

Este revelador dato refleja que, aunque la economía formal y la seguridad pública siguen siendo retos monumentales, las sólidas redes de apoyo comunitario mexicanas amortiguan las deficiencias gubernamentales. Por su parte, naciones como Guatemala y Cuba mostraron las menores tasas de desempleo, aunque estas cifras están fuertemente impulsadas por el empleo público y no por el sector privado.

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Tips rápidos y estratégicos antes de tomar la decisión de emigrar

• Analiza el costo real: Investiga exhaustivamente el costo de vida frente al salario promedio del destino para evitar sorpresas financieras que mermen tus ahorros en los primeros meses de adaptación en el extranjero.

• Evalúa el entorno completo: Revisa las políticas de permisos parentales, el rendimiento energético y la estabilidad política, factores cruciales que el riguroso estudio de Remitly incluyó como gran novedad durante este año.

Recuerda, la decisión de abandonar México o cualquier otro país de origen debe basarse en estadísticas comprobables y no en promesas vacías de una vida mejor que muchas veces no se materializan en la realidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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