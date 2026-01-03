Venezuela: Canadá pide respeto de la ley internacional a través de un comunicado

En la primera reacción oficial, el gobierno de Canadá solicitó el respeto a "la ley internacional" pero evitó condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, además de no pronunciarse respecto a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Celia Flores.

Horas después de la acción estadounidense, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, emitió un tibio comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que Ottawa "solicita a todas las partes que respeten la ley internacional y reafirma su apoyo al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática".

Anand añadió que el Gobierno canadiense está cooperando "con sus socios internacionales y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos" y recordó que "desde 2019, cuando Canadá cerró su embajada en Venezuela, nos hemos negado a reconocer cualquier legitimidad del régimen de Maduro".

Please see my statement on the situation in Venezuela: pic.twitter.com/bILuKbHQsk— Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 3, 2026

La posición del Gobierno del primer ministro Mark Carney contrasta con la del líder de la oposición canadiense, el conservador Pierre Poilievre, quien a primeras horas del sábado felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el arresto del "narcoterrorista y dictador socialista Nicolás Maduro".

Poilievre dijo en un comunicado que Maduro "debería vivir el resto de sus días en prisión" y afirmó que el "legítimo ganador de las más recientes elecciones venezolanas, Edmundo González", debería asumir la presidencia del país junto con "la valiente heroína y voz del pueblo venezolano, María Corina Machado".

El Gobierno canadiense ha evitado criticar a Estados Unidos desde que, a finales de 2025, el Gobierno estadounidense empezó a atacar embarcaciones en el Caribe, a las que acusó de transportar drogas, causando decenas de muertes.

En diciembre, a preguntas de EFE sobre la posición de Canadá ante los ataques en el Caribe, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense se limitó a señalar que Ottawa estaba "vigilando la situación de seguridad de forma estrecha".

Te puede interesar: Presidente de Brasil reacciona a captura de Maduro

"Canadá está comprometida a trabajar con socios internacionales y en los foros multinacionales para avanzar en la paz y seguridad en la región", añadió el portavoz canadiense.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

