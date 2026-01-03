Hace unos momentos, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió la operación militar dirigida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la madrugada de este sábado en Venezuela en la que se capturó al presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Israel celebra el fin de su “tiranía ilegal”.

"Israel elogia la operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, quien actuó como líder del mundo libre. En este momento histórico, Israel se solidariza con el pueblo venezolano, amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro", escribió en un mensaje en su cuenta de X publicado en hebreo, en inglés y en español.

Es la primera reacción oficial que llega del Gobierno de Benjamín Netanyahu tras los bombardeos que lanzó Estados Unidos durante esta madrugada en Venezuela, y tras confirmar después Trump haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Al igual que ha venido sosteniendo Trump en estos últimos meses cuando comenzó a atacar lanchas en el Caribe, Saar acusó a Maduro de haber estado liderando "una red de narcotráfico y terrorismo" y espera que, "con el retorno de la democracia al país", Israel y Venezuela puedan restablecer "relaciones amistosas".

Asimismo, el ministro dijo que el pueblo venezolano "merece ejercer sus derechos democráticos" y que "Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

