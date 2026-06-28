Irán ataca Baréin y Kuwait tras bombardeos de EU y amenaza con paralizar las negociaciones

Irán lanzó drones y misiles el domingo contra Baréin y Kuwait en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos que alcanzaron a la República Islámica, y amenazó con que podría producirse una "parálisis total" de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ataques.

Los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz sin la supervisión directa de Irán desencadenaron el fuego cruzado que ahora atenaza a la región y han puesto en peligro las negociaciones para un alto el fuego duradero. Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho de Ormuz para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que abre un nuevo foco de tensión con Teherán.

La comunidad mundial ha considerado durante mucho tiempo el estrecho un paso internacional, pese a estar situado en aguas territoriales de Irán y Omán. En los últimos días, Irán ha atacado en dos ocasiones a buques que transitaban por una ruta del lado omaní del estrecho respaldada por un organismo de Naciones Unidas.

Irán insiste en que, tras la guerra, sólo él debe gobernar el estrecho, la angosta boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, reiteró ese punto de vista durante una visita oficial a Irak el domingo.

"Cualquier interferencia en este asunto, cualquier intento de establecer arreglos nuevos o separados de los que actualmente está llevando a cabo la República Islámica de Irán, sólo conducirá a más complicaciones, retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará el nivel de tensión, tal como en las últimas dos noches fuimos testigos de incidentes en el estrecho de Ormuz que llevaron a un aumento de la tensión y la confrontación", dijo en Bagdad.

Estados Unidos e Irán aún debaten los términos de un acuerdo de paz provisional, incluidos asuntos como permitir el paso de buques por la estrecha boca del golfo Pérsico, levantar los bloqueos y sanciones de Estados Unidos, y abordar el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. En virtud del memorando de entendimiento firmado a principios de este mes, Estados Unidos e Irán tienen 60 días para concretar los detalles.

Los ataques amenazan con hacer descarrilar el acuerdo antes de que pueda finalizarse. La continuación de los combates en Líbano, donde un soldado israelí murió por fuego de Hezbollah a primera hora del domingo, también ha amenazado el acuerdo.

El ejército de Kuwait indicó que las defensas antiaéreas interceptaron drones y misiles iraníes entrantes el domingo por la mañana, justo después de los ataques estadounidenses.

Kuwait, que alberga una importante base del Ejército de Estados Unidos, dijo que detectó e interceptó dos misiles balísticos y que no había reportes de heridos ni de daños.

El Ministerio del Interior de Baréin dijo que los ataques iraníes dañaron un edificio residencial cerca del aeropuerto internacional y que nadie murió. El ministerio difundió fotos de un edificio de ocho pisos que mostraban el último piso completamente destruido, lleno de escombros y con las ventanas reventadas.

Baréin alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, cuya base allí fue objeto de ataques repetidos durante la guerra. El edificio dañado el domingo no estaba cerca del cuartel general de la flota, en el centro de Manama.

El Ministerio bareiní de Exteriores emitió un comunicado en el que condenó lo que calificó como "una peligrosa escalada que revela que lo que Teherán está haciendo no es un acto pasajero ni un incidente aislado, sino más bien un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida".

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques.

Los últimos ataques estadounidenses llegaron después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran fuego durante el fin de semana .

A primera hora del domingo, el Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que atacó "infraestructura de vigilancia" militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas, tras un ataque contra un buque en el mar a primera hora del sábado. Ese buque, el petrolero Kiku con bandera de Panamá, transportaba crudo para la empresa estatal de energía de Qatar, un negociador clave entre Irán y Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que su país había "atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones iraníes, y sitios de radar costero, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡OTRA VEZ!". Advirtió que podría llegar un punto en el que Estados Unidos ya no pueda ser razonable "y se verá obligado a completar el trabajo militarmente".

"¡Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El incidente sigue a un intercambio similar ocurrido apenas días antes, cuando un dron iraní impactó el jueves contra un buque mercante frente a la costa de Omán y el ejército de Estados Unidos respondió con ataques

Irán ha reiterado que el alto el fuego debe incluir un cese de los combates en Líbano, donde Israel combate contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán en febrero, Hezbollah comenzó a disparar contra Israel en solidaridad con sus aliados iraníes. Israel respondió con una invasión que ha ocupado grandes franjas del sur de Líbano y ha desplazado a cientos de miles de personas. Israel ha dicho que no retirará sus tropas hasta que Hezbollah sea desarmado.

La semana pasada, Israel y el gobierno libanés firmaron un acuerdo marco para poner fin al conflicto. Pero su acuerdo no incluyó a Hezbollah ni a Irán. Hezbollah ha criticado el acuerdo y rechazó los llamados a desarmarse.

El domingo, Araghchi volvió a decir durante una visita a Irak que Estados Unidos debe obligar a Israel a detener los ataques y retirarse. Israel ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados (231 millas cuadradas) en el sur de Líbano, un territorio que dice necesitar como zona de seguridad para detener los ataques de Hezbollah.

Pero los choques esporádicos entre Israel y Hezbollah han continuado.

El líder del grupo respaldado por Irán dijo el sábado que Hezbollah continuaría luchando hasta que Israel se retire de Líbano, y añadió que el grupo considera el acuerdo israelí-libanés firmado el viernes como "inexistente".

La frecuencia de los ataques israelíes en Líbano ha disminuido significativamente desde que se firmó el acuerdo entre Irán y Estados Unidos a mediados de junio, pero los ataques han continuado, matando al menos a una persona el sábado, según el Ministerio de Salud libanés. Dos ataques israelíes separados alcanzaron el sur de Líbano el domingo por la mañana —uno en la localidad de Taybeh y otro en la zona de Nabatiyeh—, según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano. No había información inmediata sobre víctimas.

Durante la noche, milicianos de Hezbollah mataron a un soldado israelí en la aldea de Deir Siryan, en el sur de Líbano, según el ejército israelí. Hezbollah no comentó sobre el incidente.