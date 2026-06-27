Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda económica para Venezuela

Estados Unidos contempla el envío de un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, que han dejado mil 430 personas muertas y 3 mil 238 heridas, según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

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De acuerdo con The Washington Post , la primera entrega de asistencia se realizó al día siguiente de los sismos y consistió en 100 millones de dólares canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, además de 50 millones de dólares destinados a organizaciones humanitarias que operan en las zonas afectadas.

Apoyo inicial de Estados Unidos tras los terremotos

También envió equipo militar y dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California), que trabajan en la búsqueda y rescate de sobrevivientes, tras los dos sismos del 24 de junio que ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela.

La millonaria ayuda de Estados Unidos sería enviada esta semana, según dijo al diario un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump, que prefirió el anonimato.

El mandatario anunció el pasado miércoles que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar "con rapidez" para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron "un número devastador de muertos".

Flexibilización de sanciones para permitir la ayuda humanitaria

Tras los terremotos, Estados Unidos que coopera con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, levantó las sanciones al país para permitir la ayuda si están relacionadas con las "labores de socorro" por los movimientos telúricos. Para ello, el Departamento del Tesoro emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela".

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La directriz no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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