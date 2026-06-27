En Caraballeda, zona residencial de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, el olor a podredumbre se percibía con nitidez la noche de este viernes. Se habían cumplido lo que se consideran las primeras 72 horas iniciales tras los sismos, que resultan claves para rescatar personas con vida debajo de los escombros.

¿Qué se sabe de los olores fétidos que comenzaron a invadir a la zona de La Guaira tras los terremotos?

Activistas de la organización de derechos humanos Provea, la más antigua del país, confirmaron a ANSA que durante un recorrido por esa zona que "percibimos olor a descomposición (señal de cuerpos sin recuperar bajo escombros)" y junto a eso lo que para la ciudadanía en Venezuela es lo más preocupante: "además hay pocas unidades de recuperación de cuerpos".

A 72 horas de los dos terremotos que asolaron a esta región de Venezuela y afectaron algunas zonas residenciales de Caracas, los activistas observaron "cuerpos (…) que aún no han sido trasladados dignamente". Recordó la Organización No Gubernamental (ONG) que "el Estado tiene la obligación de garantizar operaciones de recuperación dignas para cada víctima y sus familias".

Los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela este miércoles, tuvieron magnitud 7.2 y 7.5 y ocurrieron de forma consecutiva, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La Guaira, una zona ya severamente afectada por un deslave en 1999, ha sido ahora la zona más devastada.





El epicentro de estos seísmos se ubicó en la región de Yaracuy, a unos 300 kilómetros al oeste de Caracas, pero La Guaira (antiguo estado Vargas) a escasos 30 kilómetros de la capital venezolana, sufrió el mayor impacto estructural.

Denuncian lentitud en labores de rescate por parte de autoridades venezolanas

El jefe de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, estimó en más de 50 mil las personas desaparecidas. Según periodistas y observadores en el terreno, la mayoría de estas víctimas se concentraría en La Guaira, donde las imágenes en redes sociales muestran numerosos cadáveres, en contraste con Caracas.

El periodista León Hernández, que estuvo en La Guaira el viernes, comentó a ANSA la magnitud de la tragedia: "Estuve allí… son realmente miles. La noche de este viernes se cumplieron las 72 horas claves para rescates con vida". Agregó que "en muchos edificios colapsados, han sido sólo los funcionarios civiles y en mucho los voluntarios los encargados en seguir rescatando gente".

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Hernández detalló el drama humano: "El daño es de proporciones enormes, miles de damnificados que sí pudieron salir de cualquier cantidad de edificios que no cayeron, pero sí quedaron inhabitables. Vi edificios completos de los que sólo sacaron a una persona con vida".

A primeras horas de este sábado, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que hubo afectaciones en siete estados (provincias) de Venezuela pero que la tragedia se había cebado en La Guaira.

EFE/R. Peña





Testigos coinciden en que las labores de rescate y recuperación de cuerpos avanzan lentamente, con escasa presencia de equipos oficiales especializados en las zonas más afectadas. El gobierno venezolano ha informado del envío de maquinaria y personal militar, y del cierre de accesos a La Guaira desde la noche del viernes, justificándolo por motivos de orden y seguridad.

Sin embargo, activistas y periodistas locales cuestionan la priorización y la insuficiente respuesta inmediata en las primeras 72 horas críticas para salvar vidas. En las calles de La Guaira, miles de damnificados permanecen en refugios improvisados o en la calle por temor a réplicas.

JM