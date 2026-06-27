Tanzania prohíbe manifestaciones políticas; activistas denuncian represión

Activistas y líderes de la oposición de Tanzania han condenado la prohibición de manifestaciones políticas en el país africano, alegando una creciente represión a pocos días de las protestas previstas para el 7 de julio contra las controvertidas elecciones del año pasado.

La prohibición llega tres años después de que la presidenta Samia Suluhu Hassan, otrora considerada reformista, levantara las restricciones a las manifestaciones de la oposición impuestas por su predecesor, John Magufuli.

"La respuesta del régimen a la creciente demanda de libertad por parte del público es miedo, intimidación y represión", escribió John Kitoka, director de asuntos exteriores del partido opositor Chadema, en X, añadiendo que la prohibición es "inconstitucional". "La constitución ha sido suspendida por el gobierno ilegítimo de Samia Suluhu", agregó la activista Maria Sarungi.

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El ministro del Interior, Patrobas Katambi, afirma que la suspensión se debe a "motivos de seguridad" y que se aplica a todos los partidos políticos. "Detuvimos a algunas personas con armas y a otras con bidones de gasolina... No queremos volver a lo que pasó (en octubre pasado)", dijo Katambi.

El funcionario se refirió a los sangrientos enfrentamientos que estallaron después de las elecciones del año pasado, cuando al menos 518 personas murieron , según una comisión designada por el gobierno, mientras que la oposición y los grupos religiosos afirman que las fuerzas de seguridad mataron a miles.

JM