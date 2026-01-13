Trump supera su primer mandato con más de 500 acciones migratorias en un año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha más de 500 medidas en materia migratoria durante el primer año de su segunda Administración, las cuales derivaron en 622 mil deportaciones, una cifra que ya rebasa el total de acciones ejecutadas a lo largo de todo su primer mandato (2017-2021), de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute (MPI) dado a conocer este martes.

El documento precisa que estas disposiciones —que incluyen proclamaciones presidenciales y modificaciones regulatorias— contemplan 38 órdenes ejecutivas relacionadas con migración, lo que representa casi la sexta parte de los 225 decretos firmados desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. El análisis forma parte del reporte titulado “Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0”.

Durante la presentación del informe, Muzaffar Chishti, autor principal del estudio, subrayó que la magnitud de estas acciones supera ampliamente lo realizado en el pasado. “Para ponerlo en perspectiva , durante los cuatro años de Trump 1.0 se emitieron 472 acciones ejecutivas en materia migratoria”, explicó en un evento virtual.

Chishti añadió que la actual Administración llegó con dos objetivos centrales: frenar lo que Trump considera una “invasión” en la frontera y llevar a cabo deportaciones a gran escala. En ese sentido, señaló que la estrategia gubernamental está “obsesivamente orientada” a alcanzar la meta de un millón de deportaciones anuales.

No obstante, el investigador del MPI indicó que, pese al endurecimiento de las políticas, el número de expulsiones no alcanzó ese objetivo y quedó también por debajo de las 778 mil deportaciones registradas en el último año fiscal del gobierno de Joe Biden (2021-2025).

Balance migratorio del primer año de Trump

El retorno de Trump ha resultado en un promedio de mil 200 migrantes aprehendidos al día por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que ha arrestado a cerca de 595 mil personas desde enero de 2025 hasta mediados de diciembre pasado, ahondó el investigador del MPI.

También casi se duplicó la media de personas que permanecen en centros de detención de ICE a cerca de 70 mil, frente a las 39 mil que había al inicio de la Administración, añadió Chishti.

"Si ven el perfil de las personas detenidas, obviamente no son lo peor de lo peor. Cerca del 26 % de las personas detenidas hoy, solo el 26 %, tienen una condena criminal", apuntó el investigador.

Las medidas ejecutivas se han enfocado en las deportaciones dentro del país tras conseguir bajar a una media de 700 los encuentros mensuales de migrantes en la frontera con México, comparados con el promedio de más de 80 mil del año anterior, según el MPI, que estima 13,7 millones de indocumentados en Estados Unidos.

El Gobierno ha invertido 1.300 millones de dólares y ha desplegado a más de 7.000 tropas en zonas de la frontera que ha militarizado, informó Colleen Putzel-Kavanaugh, coautora y analista asociada del MPI.

El enfoque de las medidas

Los cambios migratorios de Trump se han enfocado en tres grandes áreas: eliminar protecciones migratorias concedidas en el Gobierno anterior, acelerar las deportaciones, y elevar la cooperación con las autoridades estatales y locales, explicó Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas migratorias del MPI.

En este sentido, describió, un estimado "conservador" de 1,5 millones de personas han perdido sus protecciones hasta ahora, pues la Casa Blanca ha ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de 13 países.

El Gobierno federal también busca "remociones expeditas" al negar audiencias en las cortes, donde MPI identificó 4 millones de casos pendientes de deportaciones, incluyendo unos 2,4 millones de peticiones de asilo.

Además, la Administración ha casi multiplicado por 10 los acuerdos '287(g)', que permiten a autoridades locales cooperar con ICE, por lo que ya hay alrededor de 8 mil 500 agentes estatales y locales entrenados para participar en operaciones migratorias.

La abogada advirtió de que las acciones migratorias crecerán por el presupuesto de 170 mil millones de dólares que el Congreso otorgó en julio pasado para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al aprobar la 'grande y hermosa ley' de Trump.

"Es realmente importante enfatizar que esto es el comienzo. Ha tomado tiempo a la Administración de Trump elevar la aplicación de la ley para redirigir esa operación al interior del país porque el enfoque estaba en la frontera cuando ahí había un alto número de llegadas", manifestó.

YC