Donald Trump defiende al ICE tras muerte de una mujer durante un operativo en Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se refirió a Renee Good, la mujer que falleció la semana pasada durante un operativo en Mineápolis, como alguien que fue “muy dura” durante el encuentro con las autoridades.

En entrevista con CBS News, el mandatario estadounidense señaló que, aunque probablemente Good era una buena persona, su comportamiento durante el operativo del 7 de enero fue “muy rudo”, en referencia a la interacción que tuvo con los agentes del ICE.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que el entrevistador le preguntara qué mensaje daría al padre de la mujer, tras el operativo que derivó en la muerte de su hija.

Al concluir su respuesta sobre el tema, el presidente republicano reiteró su respaldo a los agentes migratorios y afirmó que el ICE está realizando un “gran trabajo” al detener a “miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades”.

Al inicio de la semana, el estado de Minnesota demandó a la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de Good, en una querella que advierte que "miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las 'Twin Cities' llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales".

El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente del ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero, y pide que se detengan las operaciones del Servicio de Inmigración en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana "inviolable" de proteger "la salud y el bienestar" de sus residentes.

Este martes un sondeo realizado por YouGov y The Economist mostró que el 46% de los estadounidenses apoya abolir al ICE, luego de la muerte de Good, en una encuesta que recogió la respuesta de mil 602 personas por medio de entrevistas virtuales los tres días posteriores a la muerte de la mujer.

PUEDES LEER: Trump supera su primer mandato con más de 500 acciones migratorias en un año

YC

