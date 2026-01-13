Irán acusa a Trump ante la ONU de amenazar su soberanía y seguridad nacional

El Gobierno de Irán acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de promover la inestabilidad política, incitar a la violencia y poner en riesgo la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, de acuerdo con una misiva dirigida al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento, difundido por la Misión Permanente de Irán ante la ONU a través de la red social X, surge como respuesta a recientes declaraciones de Trump, quien afirmó que brindará apoyo financiero a sectores opositores iraníes y reiteró la posibilidad de una acción militar contra la república islámica, en el contexto de la represión a las protestas civiles registradas en las últimas semanas.

En la misiva, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, sostuvo que "Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes".

La carta fue remitida también al secretario general de la ONU, António Guterres, y se produce en respuesta a una publicación en redes sociales realizada por Trump más temprano ese mismo martes.

Teherán considera que ese mensaje del mandatario estadounidense contribuye a escalar las tensiones y vulnera principios fundamentales del derecho internacional, al alentar acciones que ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad del país.

U.S. fantasies and policy toward Iran are rooted in regime change, with sanctions, threats, engineered unrest, and chaos serving as the modus operandi to manufacture a pretext for military intervention. This playbook has failed before. The Iranian people will defend their… pic.twitter.com/aBvww5JqWQ— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 13, 2026

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país.

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.

