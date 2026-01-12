Ronald Johnson celebra contacto entre Sheinbaum y Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló este lunes haber facilitado la "productiva" llamada que sostuvieron por la mañana los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum.

"Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy" entre Trump y Sheinbaum, posteó Johnson en su cuenta de X.

Sin referirse al contenido de la llamada, Johnson señaló que "tras un año de la relación Estados Unidos-México más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos".

La Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el embajador Johnson asistió a Palacio Nacional y conversaron previo a la llamada con Donald Trump.

"Él (Johnson) sabe del trabajo que se está haciendo", dijo Sheinbaum Pardo.

Trump y Sheinbaum fortalecen una relación pragmática de cooperación sin subordinación

La relación entre ambos mandatarios se ha cimentado en una diplomacia pragmática desde que Donald Trump nominó a Ronald Johnson en diciembre de 2024.

En aquel momento, Trump destacó en su red social Truth Social que Johnson, exembajador en El Salvador, 'trabajó incansablemente para reducir el crimen violento y la migración ilegal', perfilándolo como una pieza clave para su política de 'América Primero'.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado constantemente, desde su asunción, que la cooperación con Washington debe darse bajo un esquema de 'coordinación, no subordinación', estableciendo los límites de la injerencia estadounidense en temas de seguridad nacional.

México, socio principal de EU, busca mantener relación productiva pese a diferencias políticas

El contexto económico de esta llamada es crucial, dado que México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y Canadá. Según datos de la Oficina del Censo de EU y reportes de comercio exterior, el intercambio bilateral de bienes superó los 500 mil millones de dólares anuales hacia el cierre de 2024 y mantuvo su tendencia al alza durante 2025.

Esta interdependencia económica es el motor que impulsa la necesidad de mantener una relación 'productiva' a pesar de las diferencias políticas, especialmente en sectores clave como la manufactura automotriz y la maquinaria eléctrica.

