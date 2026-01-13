Trump afirma que el T-MEC es "irrelevante"

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo comercial entre su país, México y Canadá (T-MEC), que debe renegociarse este año, es "irrelevante".

Durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, el mandatario dijo que el acuerdo "no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante". Así mismo, insistió en que su país no necesita "autos hechos en México", y en que Canadá "necesita" el tratado.

Cuestionado sobre cómo funcionará la renegociación del tratado comercial con México y Canadá, Trump dijo "ni siquiera pienso en el T-MEC".

Señaló que aunque quiere que a Canadá y México "les vaya bien", el problema "es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando".

Según Trump, "todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí".

