Trump responsabiliza a la izquierda radical por muerte de mujer en operativo del ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este miércoles la muerte de una mujer durante un operativo del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis a una supuesta resistencia a la autoridad, y responsabilizó a la llamada “izquierda radical” del clima que, dijo, propicia este tipo de hechos.

A través de su cuenta oficial en la red Truth Social, el mandatario afirmó que la mujer —quien perdió la vida tras recibir disparos de un agente migratorio— actuó de forma “caótica” y obstruyó el trabajo de los oficiales. Según su versión, la conductora se resistió a las indicaciones de los agentes y terminó por atropellar a uno de ellos durante el operativo.

Trump sostuvo que este tipo de incidentes se presentan, en su opinión, debido a las constantes amenazas y ataques que grupos de izquierda dirigen contra los cuerpos de seguridad y los agentes del ICE, lo que, aseguró, incrementa los riesgos durante las labores de cumplimiento de la ley.

PUEDES LEER: Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EU

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el hecho ocurrió la mañana de este miércoles, cuando agentes federales llevaban a cabo un operativo a gran escala en Mineápolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota. Durante la intervención, uno de los agentes disparó contra la mujer, quien falleció en el lugar. Las autoridades no han detallado si existe una investigación en curso sobre el uso de la fuerza.

Las autoridades aseguraron en el comunicado que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo y uno de ellos "utilizó el vehículo" de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En videos compartidos en redes sociales se ve cómo la mujer que conducía una camioneta oscura fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump , según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EU.

PONTE AL DÍA: Agente de ICE mata a una mujer durante redada migratoria en Minneapolis

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en una conferencia de prensa que el tiroteo que cobró la vida de esta mujer, aún no identificada, era "de esperar" debido al gran dispositivo de ICE desplegado en la ciudad y "totalmente evitable".

Las redadas migratorias en Minneapolis se han intensificado en los últimos meses como parte de la estrategia del Gobierno federal para aumentar las detenciones de inmigrantes en situación irregular -con especial énfasis en la comunidad somalí, duramente criticada por Trump-, política que ha generado protestas recurrentes en la ciudad y tensiones entre las autoridades federales y grupos comunitarios.



YC