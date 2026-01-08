Mercosur: Agricultores en Europa protestan contra el acuerdo

Decenas de agricultores enfurecidos se manifestaron en Francia y Grecia este jueves, deteniendo el tráfico y bloqueando carreteras clave con tractores para protestar contra los planes de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas.

Los agricultores condujeron alrededor de un centenar de tractores hacia París y se reunieron frente a la cámara baja del parlamento de Francia, la Asamblea Nacional, bajo la estrecha vigilancia de un gran número de policías.

En Grecia, los agricultores intensificaron las protestas a nivel nacional, lanzando un bloqueo de 48 horas de las principales autopistas, cruces y estaciones de peaje. Los tractores alinearon rutas clave en todo el país, deteniendo todo el tráfico excepto los vehículos de emergencia en protesta por el controvertido acuerdo Unión Europea-Mercosur y el aumento de los costos.

Los agricultores europeos han denunciado el acuerdo comercial con el bloque formado por Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que perjudicaría sus medios de vida e inundaría el mercado con importaciones más baratas.

Ludovic Dupeux, de la rama de Coordinación Rural en Córcega, llegó a París desde la isla mediterránea en barco, tractor y tren. Dijo que el presidente centrista Emmanuel Macron no ha hecho lo suficiente para evitar que se firme el acuerdo.

"Queremos que el presidente Macron esté del lado de los agricultores", declaró. "Necesita decirlo claramente y también imponerlo."

La principal autopista de Grecia que conecta Atenas con la ciudad norteña de Tesalónica fue cerrada en ambas direcciones en varios puntos y los agricultores exigieron un mayor apoyo estatal.

La policía dirigió el tráfico a rutas secundarias cuando fue posible y no intervino para contrarrestar los bloqueos.

Pero el gobierno conservador del país ha advertido que no tolerará bloqueos más prolongados.

"Hemos llegado a un punto de quiebre", indicó Yiannis Baritas, un agricultor de col y padre de cinco hijos, en un bloqueo en el sur de Grecia. "Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario para apoyar a nuestras familias. Nos han llevado a la desesperación".

Las protestas, que comenzaron en noviembre, se centraron inicialmente en el aumento de los costos de producción, empeorados por una serie de crisis: un escándalo de fraude de subsidios que retrasó los pagos legítimos y un brote de viruela ovina y caprina.

El gobierno anunció este miércoles concesiones para intentar frenar las últimas protestas, incluyendo tarifas de electricidad más baratas para los agricultores y reembolsos de impuestos sobre el combustible.

El acuerdo comercial crearía una vasta zona de libre comercio entre Europa y las naciones sudamericanas.

Los agricultores franceses establecieron bloqueos en todo el país en los últimos días. Este jueves, alrededor de 20 tractores estaban en el centro de París, algunos en el monumento del Arco de Triunfo y otros en el barrio de la Torre Eiffel, a pesar de una prohibición emitida por las autoridades, apuntó el Ministerio del Interior.

MV