Agente de ICE mata a una mujer durante redada migratoria en Minneapolis

Un agente federal mató a tiros a una mujer que supuestamente intentó atropellar a los agentes durante una redada migratoria en Minneapolis, informaron las autoridades este miércoles.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El hecho provocó la reacción airada del alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

Durante una conferencia de prensa horas después del suceso, Frey denunció que el agente actuó de manera imprudente y rechazó las afirmaciones de los funcionarios federales de que el agente había actuado en defensa propia.

"No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza", declaró Frey. "Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería", dijo el alcalde.

El tiroteo marca una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo la administración de Trump. Es al menos la quinta persona muerta en un puñado de estados desde 2024.

Las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul han estado en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció este martes que había lanzado la operación, con más de 2 mil agentes y oficiales en una redada relacionada en parte a acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

Una gran multitud de manifestantes se reunió en la escena después del tiroteo, donde expresaron su enojo hacia los agentes que estaban allí, incluido Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quien ha sido la cara de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

En una escena que evocó las redadas en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos y gritándole a los agentes que se vayan.

