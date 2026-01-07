Delcy Rodríguez afirma que Venezuela está abierta a cooperación energética global

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que su país mantiene disposición para establecer cooperación energética con todas las naciones del mundo, al tiempo que subrayó que Caracas busca sostener relaciones internacionales tanto con países del hemisferio occidental como con regiones de Asia, África, Medio Oriente y Europa.

En declaraciones públicas, la funcionaria defendió la política exterior venezolana y reiteró que la nación suramericana apuesta por vínculos multilaterales en el ámbito energético, en un contexto internacional que calificó de complejo. Rodríguez sostuvo que Venezuela cuenta con la capacidad y la voluntad para colaborar con distintos países, sin limitar su proyección diplomática a una sola región.

PUEDES LEER: Petro y Trump sostienen su primera llamada en medio de tensiones diplomáticas

Horas más tarde, la presidenta encargada advirtió que el país atraviesa “momentos muy delicados para su estabilidad política”, luego de lo que calificó como una “agresión militar” por parte de Estados Unidos, ocurrida el sábado pasado donde un operativo de tropas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como a su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez señaló que estos hechos representan un punto crítico para la situación interna de Venezuela y forman parte de un escenario que, afirmó, amenaza la soberanía nacional. En ese sentido, vinculó el actual contexto político con la necesidad de fortalecer las relaciones internacionales del país, particularmente en sectores estratégicos como el energético.

YC



