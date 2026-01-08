Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en una operación militar estadounidense, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello encabeza ahora junto al terrorista indio Dawood Ibrahim la lista de las mayores recompensas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares, igual a la que se ofreció inicialmente por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

La cifra de 25 millones de dólares ofrecida en el caso de Cabello se actualizó en enero de 2025, ya que hasta entonces se prometían 10 millones por información que condujera a su arresto y/o condena.

En el cartel que pide enviar cualquier pista a la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, se apunta que se le busca por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

La de Cabello no es la única de 25 millones en activo. Washington ofrece esa misma cantidad por Ibrahim, considerado el cerebro de los atentados terroristas de Bombay de 1993, que causaron 157 muertos, y cuyo paradero se ignora desde hace años aunque la India lo ubica en Pakistán, algo que Islamabad niega.

Destaca además la recompensa de 15 millones que Washington propone por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, por información que conduzca a su arresto y/o condena por “conspiración para distribuir cocaína a bordo de un avión matriculado en Estados Unidos”, según el aviso del 10 de enero de 2025.

La recompensa por Padrino lo pone a la altura de otros buscados por narcotráfico como el mexicano Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, el fundador y líder del Cartel Nueva Generación (CNG), por el que también Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares.

La recompensa más alta ofrecida por Estados Unidos, de 50 millones, era hasta ahora la que pesaba sobre Maduro, que fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas junto a su mujer, Cilia Flores, y que actualmente está en una cárcel de Nueva York a la espera de ser procesado por delitos relacionados con el narcotráfico.

¿Quién es Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello es egresado de la Academia Militar de Venezuela y alcanzó el rango de capitán en las Fuerzas Armadas.

Fue uno de los líderes militares del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992, lo que consolidó su relación con Chávez en los primeros años de la Revolución Bolivariana.

Cabello ha sido una figura central del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y uno de los más cercanos colaboradores de Hugo Chávez. Ha ocupado varios cargos clave en el gobierno, incluyendo ministro de Interior y Justicia, gobernador de Miranda, y presidente de la Asamblea Nacional.

Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (2018): Lideró la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que fue considerado por opositores como ilegítimo, pero que permitió a Nicolás Maduro consolidar su poder tras las disputadas elecciones de 2018.

Relación con Estados Unidos

El gobierno de EU ha impuesto sanciones a Cabello, incluyéndolo en la lista de personas con vínculos con narcotráfico y corrupción. Se le acusa de ser uno de los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y de su participación en redes de narcotráfico.

