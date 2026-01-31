El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado que tras anunciar aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, espera que la isla busque un “acuerdo” con Washington y confió en que eventualmente “recupere su libertad”.

Trump hizo estas declaraciones desde el Air Force One al ser consultado por la prensa sobre los comentarios de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum , quien advirtió que la suspensión del crudo hacia Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria.

El mandatario afirmó que no cree que se produzca una crisis de ese tipo y sugirió que Cuba probablemente acudirá a negociar con Estados Unidos, lo que, según él, permitirá que “la isla vuelva a ser libre”.

Trump también señaló que Cuba atraviesa una “muy mala situación” al haber perdido el apoyo económico y petrolero de Venezuela, el cual, dijo, se interrumpió tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Agregó que Sheinbaum fue “muy buena” por aceptar la idea de reducir los envíos de crudo mexicano a Cuba , después de que él se lo planteara.

El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva para aplicar aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

El gobierno de Cuba calificó esta acción de “fascista” y advirtió que supondrá una asfixia energética para la población, mientras que Sheinbaum indicó que México explorará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano.

