¿Quiénes ganan con el cambio climático?

Miles de páginas de estudios científicos documentan los efectos negativos del cambio climático: el aumento de la frecuencia e intensidad de olas de calor; la expansión de sequías severas en regiones agrícolas críticas; la intensificación de huracanes, ciclones y tormentas; la pérdida irreversible de glaciares, hielo ártico y ecosistemas polares; la acidificación de los océanos; la subida del nivel del mar y la inundación de zonas costeras; la pérdida acelerada de biodiversidad; la propagación de plagas, vectores de enfermedades y patrones epidemiológicos más impredecibles y la desaparición de países insulares. También se documentan fuertes impactos sociales: migraciones climáticas, colapsos de infraestructura, inseguridad alimentaria y conflictos por recursos. El cambio climático es sin lugar a duda una amenaza sistémica para la seguridad, la economía y la vida en el planeta.

Sin embargo, en el terreno de la realpolitik, algunos gobiernos evalúan sus estrategias no sólo en función de riesgos, sino también de oportunidades. Realizan cálculos fríos sobre cuáles efectos del calentamiento podrían beneficiarlos a pesar de que, al mismo tiempo, sufran impactos negativos. Identificar cómo el cambio climático puede contribuir a que ciertos países obtengan ventajas económicas, territoriales o geoestratégicas nos puede ayudar a descifrar sus comportamientos en la política internacional. Por ejemplo, el intento del gobierno de Donald Trump de apropiarse de Groenlandia. En general son los países del hemisferio norte los que obtendrán beneficios del calentamiento global. Estos beneficios no superarán los perjuicios, pero sí presentan consideraciones importantes de política internacional.

Rusia, Estados Unidos (Alaska), Canadá, Groenlandia, partes de China y los países escandinavos se beneficiarán por el deshielo en el Ártico porque: tendrán acceso a nuevas reservas de petróleo y gas, adquirirán mayor accesibilidad a la exploración de minerales estratégicos, expandirán su agricultura de maíz, trigo, y cebada hacia latitudes boreales hoy improductivas, que tendrán temporadas más largas sin heladas. Como parte de este grupo, Islandia, Noruega, y Escocia se beneficiarán por la expansión de zonas potencialmente turísticas por climas menos severos.

Los países del Norte, junto con países con grandes puertos como los Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, y Japón se beneficiarán de las nuevas rutas marítimas a través del Ártico que reducirán la distancia y los costos de transporte entre Europa y Asia, fortaleciendo los nodos logísticos en puertos ya consolidados. Algunos países como Rusia, Estados Unidos y Canadá tendrán mayor capacidad logística y militar en la Ruta Marítima del Norte. Aunque el efecto general sea negativo, y los beneficios positivos serán temporales, los países fríos del norte de Europa, Asia y América del Norte se beneficiarán por la elevación de las temperaturas medias que ocasionarán inviernos menos severos con menos muertes por frío y menor gasto en calefacción.

La existencia de “ganadores” no debe confundirse con una narrativa de prosperidad climática. El calentamiento global funciona como un multiplicador de desigualdades y un catalizador de crisis. Los países ricos pueden monetizar ciertas ventajas; pero incluso para ellos, los daños sistémicos superarán cualquier ganancia. El balance final del cambio climático será negativo. Los países más pobres, especialmente del Sur Global y de los pequeños estados insulares, serán quienes paguen el precio más alto sin haber contribuido proporcionalmente a crear el problema. Estos son conocimientos necesarios para entender mejor la complejidad estratégica y moral del mundo que viene.

