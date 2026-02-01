¿Por qué el Año Nuevo Chino se celebra en febrero?

El primer día de enero representa el inicio de un año nuevo en gran parte del mundo, sin embargo, no todas las culturas adoptan esta fecha para comenzar un nuevo ciclo.

Tras la instauración del calendario gregoriano en 1582, impulsado por el papa Gregorio XIII, el 1 de enero quedó establecido como el inicio oficial de un nuevo año en diversas regiones del planeta.

No obstante, en varias regiones del Este de Asia, así como en otros países, el comienzo del año se rige por un sistema distinto y está cargado de simbolismo ancestral. Se trata del Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera, una festividad que va mucho más allá de un simple cambio de fecha.

Te puede interesar: Sheinbaum confirma que recibió invitación para la Junta de Paz de Trump

A diferencia del calendario occidental, el Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunar, o específicamente, en un calendario lunisolar, que combina los ciclos de la Luna y del Sol. Mientras el calendario gregoriano se estructura únicamente a partir del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el sistema chino toma como referencia las fases lunares.

Cada mes comienza con la luna nueva y tiene una duración aproximada de 29 o 30 días. Debido a este cálculo, el inicio del año no es fijo y suele ubicarse en la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, lo que provoca que la celebración ocurra entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Por esta razón, en muchos años el festejo cae durante febrero.

Asimismo, el Año Nuevo Lunar mantiene una relación directa con los ciclos agrícolas y naturales. Tradicionalmente, marcaba el cierre del invierno y el arranque de una nueva temporada de siembra, lo que lo convirtió en un símbolo de renovación, esperanza y nuevos comienzos.

Mira esto: TikTok en EU atribuye fallas técnicas a un apagón tras denuncias de censura política

Aunque el festejo ocurre en pleno invierno, en China se le conoce como Festival de Primavera porque coincide con el inicio simbólico de esta estación dentro del calendario tradicional.

Este momento representa el primer periodo de los 24 ciclos solares que regulan los cambios de la naturaleza.

Con ello, se anuncia el final del invierno y la llegada de una nueva etapa marcada por la renovación y el inicio de un nuevo ciclo.

¿Qué animal representa el Año Nuevo Chino 2026?

El zodiaco chino está compuesto por 12 animales que se alternan año con año y se combinan con los cinco elementos de la filosofía china: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada combinación genera una energía específica que define el tono del periodo.

En 2026, se cierra el ciclo de la Serpiente de Madera para dar paso al Caballo de Fuego, una unión asociada con movimiento constante, impulso y decisiones firmes.

Dentro del horóscopo chino, el Caballo representa progreso, velocidad y una fuerte necesidad de libertad. Es un signo vinculado a la acción inmediata y a los cambios rápidos. Al fusionarse con el elemento Fuego, estas características se intensifican, dando forma a un año marcado por transformaciones aceleradas, retos que exigen autocontrol y escenarios donde la determinación será clave.

El Caballo de Fuego anticipa un periodo de alta energía, decisiones importantes y movimientos constantes, tanto a nivel personal como colectivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

