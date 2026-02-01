Tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, este domingo el Papa León XIV llamó al diálogo "sincero y eficaz" entre Estados Unidos y Cuba a fin de "evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano".

"He recibido con gran preocupación noticias de aumento tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo..." , dijo el Papa asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico.

El Pontífice estadounidense también pidió que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba "proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra".

Te puede interesar: Príncipe Andrés reaparece en archivos del caso Epstein tras liberación de documentos

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó este sábado “su profunda preocupación” ante lo que consideró como un “agravamiento” de la situación económica y social en el país, y exhortó a “buscar caminos de diálogo y cambios estructurales”.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, subrayó el mensaje de los obispos católicos cubanos, en referencia a una posible paralización del suministro de petróleo tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan crudo a la isla.

El republicano firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que Cuba “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de EU.

La nueva medida llega tras el corte del suministro de crudo venezolano a La Habana anunciado tras la detención del presidente Nicolás Maduro, en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Trump considera que el Gobierno cubano tiene los días contados desde entonces y sostiene que bloquear el suministro de petróleo a la isla provocará un cambio de régimen en un país desgastado ya por la crisis económica, energética y social.

Al respecto, la COCC agregó: “Queremos y anhelamos una Cuba renovada, próspera y feliz, pero sin aumentar el sufrimiento de los pobres, de los ancianos, de los enfermos, de los niños cubanos”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

