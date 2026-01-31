Trump suspende la presencia de agentes federales en manifestaciones en Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que ordenó la retirada de los agentes federales que se encontraban desplegados en las protestas de Mineápolis, Minnesota , así como en otras ciudades dirigidas por autoridades demócratas. Sin embargo, subrayó que, pese a esta medida, las fuerzas federales seguirían cumpliendo su labor de proteger las instalaciones propiedad del Gobierno federal.

La decisión se produjo en un contexto de gran indignación nacional, después de que dos manifestantes murieran a causa de disparos efectuados por agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis. La medida reflejó la creciente tensión entre la administración federal y los Gobiernos locales, así como el intenso debate sobre el uso de la fuerza en el manejo de las manifestaciones.

"He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda", anunció en la red social Truth.

El mandatario, por tanto, deja en manos de los Gobiernos estatales y locales la responsabilidad de garantizar la seguridad durante las protestas y de responder ante posibles disturbios.

Agregó sin embargo que los agentes federales protegerán "con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados".

"No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores", advirtió.

El Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación 'Metro Surge', un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minesota , un Estado gobernado por los demócratas.

Las agresivas redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del estado.

Durante las protestas, agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense , lo que ha generado indignación en todo el país.

Ante la creciente tensión, Trump relevó esta semana el mando operativo y envió a la zona a su zar fronterizo, Tom Homan, en busca de una "desescalada", aunque ha prometido que las redadas continuarán.

