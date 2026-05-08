Esta mañana, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó sobre el inicio de la desclasificación de archivos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). El presidente Donald Trump celebró el proceso que ya había anunciado en febrero del año presente. Así lo comunicó este viernes 8 de mayo a través de Truth Social:

Mensaje de Trump respecto a la liberación de archivos sobre ovnis

"Como se los prometí, el Departamento de Guerra desclasificó la primera parte de los archivos sobre ovnis al público para su revisión y estudio. En un esfuerzo por mostrar completa y máxima transparencia, es un honor dirigir a mi Administración para identificar y proveer los archivos gubernamentales relacionados con los aliens y la vida extraterrestre, así como fenómenos aéreos sin identificar y objetos voladores sin identificar. Donde las administraciones anteriores han fallado para ser transparentes respecto a este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por ellos mismos: '¿Qué demonios está pasando?' ¡Diviértanse y disfruten!" se puede leer en el mensaje de Truth Social.

En el sitio web del Departamento de Guerra de Estados Unidos ya aparecen 17 imágenes relacionadas con casos sin resolver. La desclasificación y publicación de estos archivos es la primera de una serie de revelaciones que hará el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, el Secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, se sumó a la iniciativa con el siguiente mensaje publicado en la página en línea:

"El Departamento de Guerra está en coordinación cercana con el presidente Trump para brindar transparencia sin precedentes respecto al entendimiento de Fenómenos Anómalos sin Identificar. Estos archivos, escondidos detrás de clasificaciones, han provocado una justificada especulación - y es tiempo de que los estadounidenses los vean por ellos mismos. Esta publicación de documentos desclasificados demuestra el compromiso de la administración de Trump con la transparencia" aparece en la página.

Sobre el material, en el enlace de liberación se establece que se trata de materiales sobre casos sin resolver, lo que quiere decir que el gobierno no pudo dar una determinación definitiva respecto a los fenómenos observados. Esto puede ocurrir por una variedad de razones, entre las que se incluye la falta de información suficiente. Se invita en el sitio web al sector privado a analizar la información y contrastarla con expertos en búsqueda de la verdad.

Este es el primer caso relacionado con Ovnis publicado por el gobierno de Trump

Imagen en infrarrojo capturada sobre un objeto sin identificar en diciembre de 2025. ESPECIAL / FBI

Imagen en infrarrojo capturada que muestra un objeto sin identificar en diciembre de 2025. ESPECIAL / FBI

Imagen en infrarrojo capturada que muestra un objeto sin identificar en diciembre de 2025. ESPECIAL / FBI

Imagen en infrarrojo capturada que muestra un objeto sin identificar debajo de un helicóptero en diciembre de 2025. ESPECIAL / FBI

Objetos sin identificar sobre el cielo al oeste en septiembre de 2025. ESPECIAL / FBI

Objetos sin identificar sobre el cielo al oeste en septiembre de 2025. ESPECIAL / FBI

puesto por el FBI con un gráfico renderizado bajo un diseño basado en testigos de vista de un aparente elipsoide color bronce metálico que se materializó de una luz brillante y desapareció de manera instantánea en septiembre de 2023. ESPECIAL / FBI

Tres luces sin identificar, capturadas por el Apollo 13 desde la Luna. ESPECIAL / FBI

UAP surcando el cielo de Medio Oriente en mayo de 2022. ESPECIAL / FBI

UAP en el cielo cerca de Emiratos Árabes Unidos. ESPECIAL / FBI

Militar estadounidense reporta UAP a alta velocidad en los cielos de Grecia. ESPECIAL / FBI

Reporte de UAP durante un vuelo sobre África. ESPECIAL / FBI

Reporte de las fuerzas aéreas estadounidenses sobre un UAP en el sur del país en 2020. ESPECIAL / FBI

Reporte de un objeto con forma de balón de americano en los cielos de Japón en 2024. ESPECIAL / FBI

Reporte de UAP al norte de Estados Unidos en 2026. ESPECIAL / FBI

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OB