Colombia prepara proceso para el traslado de 80 hipopótamos a santuario en la India

¿Es posible trasladar 80 gigantes de dos toneladas a través de medio mundo para salvar sus vidas? Hoy, esta travesía de 15 mil kilómetros desde el Magdalena Medio hasta la India deja de ser un sueño logístico para convertirse en una operación real que busca frenar una crisis ecológica sin precedentes.

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, confirmó que el Gobierno nacional ha iniciado formalmente la coordinación para trasladar a 80 hipopótamos hacia un santuario en el oeste de la India. Este movimiento busca mitigar la sobrepoblación de la especie en la cuenca del río Magdalena, donde actualmente habitan cerca de 160 ejemplares.

La operación se concreta tras una reunión clave con la organización Vantara, un centro de rescate de fauna propiedad del multimillonario Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia. La fundación se ha ofrecido a acoger a una parte considerable de la población que hoy vaga libremente por territorio colombiano.

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De acuerdo con el Ejecutivo, la travesía aérea costaría alrededor de tres millones de dólares. Sin embargo, la ministra Vélez enfatizó que la translocación no implica ninguna transacción económica entre los países, sino una colaboración logística y diplomática para garantizar el bienestar de los animales.

Expertos internacionales y el protocolo CITES

En las próximas semanas, un equipo técnico de la organización Vantara, integrado por expertos y veterinarios especializados, aterrizará en Colombia. Su misión es trabajar junto a las autoridades nacionales en la construcción de una propuesta integral que abarque los aspectos técnicos, logísticos y financieros de la operación.

Además del despliegue en campo, ambas partes deben gestionar los permisos correspondientes ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este organismo es fundamental para validar el movimiento transfronterizo de los descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en 1981.

El plan de traslado es una pieza clave dentro del Plan Integral para el Manejo de los Hipopótamos, que busca evitar que para el año 2030 la población ascienda a 500 individuos. Según proyecciones oficiales, tal crecimiento sería devastador para especies nativas como el manatí y la tortuga de río.

El futuro de la manada

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A pesar del optimismo por el traslado a la India, el Gobierno reiteró que este proceso se llevará a cabo de forma simultánea con el plan de eutanasia para otros ejemplares. Esta decisión ha generado una intensa polémica entre organizaciones animalistas, quienes califican la medida como un "sacrificio" o control letal excesivo.

Por su parte, expertos defienden el término de muerte compasiva, argumentando que es una medida necesaria ante el fracaso de otros métodos como la anticoncepción química, la cual resultó ser extremadamente costosa e ineficaz a corto plazo. Las capturas también se tornaron imposibles debido al enorme peso de estos animales.

La aparición de Anant Ambani y su santuario ha abierto una ventana de oportunidad que parecía inexistente. Hasta ahora, ningún país había aceptado acoger a estos animales, cuya presencia ha causado graves accidentes con humanos en seis departamentos del país, alterando la vida de pescadores y campesinos locales.

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