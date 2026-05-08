El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar este viernes 8 de mayo que los cárteles del narcotráfico "gobiernan México", apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.

El mensaje de Trump: "Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan"

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97%, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

"Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México, principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan", dijo Trump.

Trump ha asegurado en anteriores ocasiones que México está completamente en manos de los grandes clanes del narcotráfico, y sus palabras de hoy llegan después de que esta semana amenazara, nuevamente, con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los cárteles.

El mensaje de Trump del miércoles pasado ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está "actuando" contra el narco y que sigue abierto a cooperar con Estados Unidos en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del Estado mexicano.

Las acusaciones, en un momento delicado en la relación bilateral

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el combate contra el narcotráfico, en especial contra el tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Trump, que ha declarado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El cruce de declaraciones llega en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales tras un operativo antidrogas realizado en abril en el Estado de Chihuahua, en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno de México.

También llegan después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal estadounidense.

Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

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