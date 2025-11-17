Trump no descarta autorizar operativos contra cárteles en territorio mexicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no está “satisfecho” con el desempeño de México en el combate al narcotráfico y que, por ello, no descarta ordenar acciones militares contra los cárteles en territorio mexicano.

En una conferencia en la Casa Blanca, Trump señaló que, si se le preguntara sobre la posibilidad de aprobar ataques en México para frenar la entrada de drogas, “no tendría problema” con ello. “No digo que vaya a hacerlo, pero estaría orgulloso de hacerlo”, añadió.

El mandatario aseguró que mantiene comunicación constante con el Gobierno mexicano y que este “conoce bien” su postura. “Pongámoslo de esta manera: no estoy contento con México”, afirmó, tras señalar que las drogas han provocado la muerte de cientos de miles de personas en Estados Unidos.



Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.



El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur, que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.



Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de "narcoterroristas".

En la misma rueda de prensa de este lunes, Trump dijo que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", dijo.

YC