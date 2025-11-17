El presidente de la BBC afirma que Trump no tiene argumentos para demandar al medio

El presidente de la BBC, Samir Shah, afirmó que Donald Trump “no tiene argumentos” para acusar a la cadena de difamación por la edición alterada de su discurso del 6 de enero de 2021, la cual sugería que había incitado a una insurrección. Por ello, aseguró que la emisora está dispuesta a defenderse.

Aunque la BBC se disculpó el viernes y calificó la edición realizada por el programa Panorama como un “error de cálculo”, Trump anunció que considera presentar una demanda por entre mil y 5 mil millones de dólares. A pesar de ello, la cadena fue tajante al afirmar que no pagará ningún tipo de indemnización.

Te puede interesar: Tráfico aéreo en EU vuelve a la normalidad HOY tras cancelaciones y demoras por el cierre de gobierno

"Se está escribiendo, diciendo y especulando mucho sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo los posibles costes" , señaló Shah en una nota al personal de la BBC divulgado hoy.

"En todo esto, somos, por supuesto, plenamente conscientes del privilegio que supone nuestra financiación (costeada directamente por los hogares británicos) y de la necesidad de proteger a quienes pagan la licencia, el público británico. Quiero ser muy claro: nuestra postura no ha cambiado. No hay fundamento alguno para una demanda por difamación y estamos decididos a defendernos".

"La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el equipo directivo y me tranquiliza su firme compromiso de garantizar que la BBC siga ofreciendo un servicio excelente a la audiencia y al personal" , añadió el presidente de la corporación.

En una entrevista el sábado con la emisora GB, Trump afirmó que tenía la "obligación" de demandar a la BBC y agregó que "si no lo haces, no impides que esto vuelva a pasar con otra gente" .

Una semana atrás, Trump había exigido a la BBC disculpas y una compensación, so pena de presentarle una demanda de mil millones de dólares. Al obtener la disculpa pero no la compensación amenazó entonces con multiplicar por cinco esa cantidad y dijo que presentaría su demanda esta semana.

También puedes leer: COP30 entra en su semana decisiva de negociaciones

La edición manipulada del discurso de Trump en el programa 'Panorama' del pasado octubre de 2024 se conoció hace ocho días y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena Tim Davie y de su jefa de informativos Deborah Turness.

Además de la polémica por la edición del discurso de Trump, l a BBC ha tenido este año otros problemas editoriales, entre los que figura la participación de un familiar de un cargo de Hamás en un documental sobre menores de edad en la Franja de Gaza y la emisión de un concierto del dúo de hip-hop punk Bob Vylan en el que pedía matar a soldados israelíes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP