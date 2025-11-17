Lunes, 17 de Noviembre 2025

Hamás rechaza resolución de la ONU sobre plan de paz de Trump para Gaza

La organización enfatizó su oposición a la creación de una fuerza internacional

Por: SUN .

Hamas acusó que dicho mecanismo busca favorecer los intereses de Israel. EFE / ARCHIVO

Hamás manifestó su inconformidad con la votación realizada la noche del lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. El movimiento calificó la resolución como insuficiente y afirmó que no responde a las demandas políticas ni a los derechos del pueblo palestino.

En un comunicado, Hamás señaló que la resolución establece un sistema de tutela internacional sobre la Franja de Gaza que, aseguran, es rechazado por la población, sus facciones y grupos políticos. También acusó que dicho mecanismo busca favorecer los intereses de Israel.

La organización enfatizó su oposición a la creación de una fuerza internacional cuya tarea incluiría el desarme de las facciones palestinas en Gaza.

La resolución estadounidense, enmendada varias veces durante delicadas negociaciones, "respalda" el plan del presidente estadounidense que condujo a la implementación, el 10 de octubre, de un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás.

