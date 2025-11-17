Lunes, 17 de Noviembre 2025

Tráfico aéreo en EU vuelve a la normalidad HOY tras cancelaciones y demoras por el cierre de gobierno

El cierre de gobierno en Estados Unidos había provocado cancelaciones diarias y demoras de vuelos en 40 aeropuertos del país

Por: EFE

Luego de días con restricciones, el tráfico aéreo en Estados Unidos regresó a la normalidad este lunes 17 de noviembre. EFE / ARCHIVO

Este lunes 17 de noviembre, el tráfico aéreo en Estados Unidos volvió a la normalidad luego de más de una semana de restricciones debido a la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del gobierno federal. Las ausencias de dichos trabajadores en aeropuertos del país provocaron cancelaciones diarias y retrasos de vuelos en los 40 aeropuertos principales del país.

"El tráfico aéreo ha vuelto a la normalidad tras el regreso de los controladores a las torres", escribió hoy el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un mensaje en X donde defendió la entrega de bonificaciones a los profesiones que "no faltaron ni un solo día durante el cierre" a pesar de no recibir sueldo.

A partir de las 6:00 hora del este de Estados Unidos (11:00 GMT), las aerolíneas retomaron sus operaciones regulares en toda la nación, una determinación que llegó tras "varios días con personal suficiente en nuestras torres", explicó Duffy un día antes, al anunciar del fin de la medida.

De las casi 3 mil cancelaciones diarias registradas por el sitio de rastreo FlightAware en el pico de los recortes, en la mañana de este lunes se contabilizan apenas 32, junto a unas 540 demoras, una notable diferencia frente a las más de 9 mil reportadas en un solo día durante las restricciones.

"Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en la contratación y el desarrollo del sistema de control de tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense merece", insistió el secretario.

La medida de seguridad, anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Transporte y la Federación Federal de Aviación (FAA), incluyó la reducción escalonada de hasta el 6 % del tráfico en 40 grandes aeródromos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York.

Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3 mil controladores, quienes tuvieron que trabajar sin pago durante los 43 días que duró la paralización federal, la más larga en la historia estadounidense.

Otras restricciones asociadas al cierre de Gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión.

