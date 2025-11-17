Canadá actualiza ALERTA de viaje para México; aquí la lista de Estados

El Gobierno de Canadá emitió una actualización de su alerta de viaje para México el 13 de noviembre de 2025, en la que recomienda extremar precauciones debido a los altos niveles de criminalidad, violencia y riesgo de secuestro en diversas regiones del país.

El aviso detalla que, aunque la mayoría de los viajes turísticos transcurren sin incidentes, la violencia relacionada con el crimen organizado continúa representando una amenaza , especialmente fuera de las principales zonas turísticas.

“Evite todo viaje no esencial”, advierte el Gobierno de Canadá

Las autoridades canadienses advierten evitar todo viaje no esencial a los siguientes Estados y regiones:

Chiapas, excepto:

- La ciudad y las ruinas de Palenque (y la carretera 186).

- Tuxtla Gutiérrez (incluido su aeropuerto y carretera principal).

- San Cristóbal de las Casas (y la autopista 190D que la conecta con Tuxtla).

Colima, salvo la ciudad de Manzanillo, si se accede por vía aérea.

Guanajuato, en todas las áreas al sur de las carreteras 43D y 45D.

Guerrero, excepto Ixtapa/Zihuatanejo, si se llega por aire.

Jalisco, a menos de 50 km de la frontera con Michoacán.

Morelos, específicamente el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Michoacán, salvo las ciudades de Morelia y Pátzcuaro.

Nayarit, a menos de 20 km de las fronteras con Sinaloa y Durango.

Nuevo León, excepto la ciudad de Monterrey.

Sinaloa, con excepción de:

- La ciudad de Los Mochis.

- Áreas turísticas delimitadas de Mazatlán (Centro Histórico, Zona Dorada y Playa Delfines).

Tamaulipas, excepto Tampico.

Zacatecas, salvo la ciudad de Zacatecas.

GOBIERNO DE CANADÁ

El informe señala que en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas , se registran con frecuencia enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y actos delictivos que pueden poner en riesgo a los viajeros.

También recomienda a los visitantes no ostentar riqueza, evitar desplazarse de noche, utilizar transportes seguros, y mantenerse informados mediante medios locales y avisos oficiales.

Aunque las principales zonas turísticas del país cuentan con mayor seguridad, Canadá advierte que la violencia puede ocurrir en cualquier momento y lugar , por lo que se aconseja mantener una actitud preventiva y contactar a las autoridades locales o consulados en caso de emergencia.

Para mayor información se puede consultar este enlace : https://voyage.gc.ca/destinations/mexique

