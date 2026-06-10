Trump insinúa que EU prepara nuevos ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este miércoles 10 de junio que su país está preparando nuevos ataques contra Irán, tras advertir de que la República Islámica tardó demasiado en negociar un acuerdo de paz y ahora tendrá que pagar las consecuencias.

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“Podría seguir adelante”. "Los líderes iraníes tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir", dijo Trump a Fox News. Estas declaraciones llegan después de que ordenara a las fuerzas estadounidenses atacar varios puntos del sur de Irán como represalia por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz, en lo que fue la noche más intensa en actividad militar desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

Teherán ha estado "dando largas" en conversaciones de paz: Trump

Trump añadió a Fox News que Teherán ha estado "dando largas" en unas conversaciones de paz que han avanzado poco en las últimas semanas y que han enquistado un conflicto iniciado por EU e Israel el pasado 28 de febrero. Poco antes, el presidente afirmó en su red Truth Social que "Irán solo habla y no actúa".

"¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!" "Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente; ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", agregó.

Irán dijo que respondió a los ataques de EU con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

Se completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden de Trump

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes 9 de junio que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden de Trump, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior. Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos.

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Irán responde a ataques de EU

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier "ataque o amenaza", después de que EU bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", publicó Araqchí en un mensaje de X.

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AS