El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este miércoles 10 de junio la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que su país "no necesita nada" de sus socios comerciales.

"No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor", declaró Trump desde el Despacho Oval durante la firma de una ley para financiar los servicios de inmigración en los próximos tres años.

Critica déficits comerciales con sus aliados

Al ser cuestionado sobre el avance de las negociaciones para extender el acuerdo, en medio de las tensiones derivadas de su guerra arancelaria, el mandatario insistió en que Estados Unidos debería registrar superávits, y no déficits, con sus aliados comerciales.

"No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros, y tienen que tratarnos mejor (...) No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía; no necesitamos nada de lo que ellos tienen", afirmó el presidente republicano.

¿Qué pasará con el T-MEC?

El actual tratado comercial entre las tres naciones norteamericanas sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y entró en vigor en 2020, estableciendo una revisión conjunta seis años después de su implementación.

Si México, Estados Unidos y Canadá acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente por otros 16 años, una medida que ya han solicitado los gobiernos mexicano y canadiense. De no alcanzarse un acuerdo, comenzaría un periodo de revisiones anuales durante una década antes de una eventual expiración del tratado.

Trump defiende el mecanismo de revisión

Trump advirtió que la "razón principal" por la que aceptó el T-MEC fue porque el TLCAN, vigente de 1994 a 2020, "era el peor acuerdo comercial jamás firmado con diferencia", debido a que no contemplaba el "derecho a terminarlo". Incluso señaló que el antiguo acuerdo tenía "errores tipográficos".

La Administración republicana ya inició conversaciones formales con México para revisar el acuerdo trilateral. Aunque todavía no ha comenzado el mismo proceso con Canadá, el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, informó la semana pasada que sostuvo una reunión positiva con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Washington busca cambios al acuerdo

Durante el último año y medio, Washington ha dado señales de que no busca una renovación automática del T-MEC, sino modificaciones sustanciales, especialmente en sectores como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense.

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