Hong Kong acusa a siete personas y dos empresas por el incendio que dejó 168 muertos

Las autoridades de Hong Kong presentaron este miércoles cargos contra siete personas y dos empresas por diversos delitos, entre ellos homicidio involuntario y conspiración, en relación con el incendio más devastador que ha sufrido la ciudad en varias décadas.

El siniestro ocurrió el 26 de noviembre de 2025, cuando las llamas consumieron siete edificios residenciales y provocaron la muerte de 168 personas. Desde entonces, antiguos habitantes y familiares de las víctimas permanecieron durante meses a la espera de respuestas sobre la tragedia que golpeó a la estrecha comunidad de Wang Fuk Court, un complejo habitacional ubicado en el distrito suburbano de Tai Po y hogar de miles de residentes.

Autoridades imputaron a los sospechosos 25 cargos que incluyen lavado de dinero

En un comunicado el miércoles, las autoridades señalaron que la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción imputaron a los sospechosos 25 cargos que incluyen lavado de dinero, intento de obstruir el curso de la justicia pública y evasión fiscal.

Las dos empresas acusadas son la firma consultora del proyecto, Will Power Architects Company, y Prestige Construction & Engineering Co., el contratista principal involucrado en un gran proyecto de renovación en Wang Fuk Court que estaba en marcha cuando ocurrió el incendio.

Las autoridades señalaron que las siete personas desempeñaron distintos papeles en las obras de renovación. Entre ellos había directores de las dos empresas y un inspector registrado de Will Power.

Los acusados dijeron al tribunal que entendían los cargos, y en su mayor parte parecían tranquilos. En el tribunal se leyeron listas de nombres de las víctimas a partir de los pliegos de cargos, la primera divulgación de este tipo al público. La audiencia se reanudará en septiembre.

El superintendente superior de policía Basil Tang dijo a los reporteros que encontraron que las personas a cargo de los trabajos de renovación y las empresas pertinentes fueron gravemente negligentes al supervisar los materiales utilizados en el proyecto y los procedimientos involucrados. Tang señaló problemas como el uso de mallas de andamiaje no ignífugas y paneles de espuma.

"Se sospecha que los arreglos de trabajo anteriores afectaron gravemente la seguridad contra incendios del edificio, causando que el fuego se propagara rápidamente, y también obstruyeron las rutas de escape, lo que resultó en víctimas masivas", dijo.

Hazel Law, investigadora principal de la Comisión Independiente contra la Corrupción, dijo que no descartarían nuevas operaciones de cumplimiento de la ley.

"Sospechamos que algunas personas, para su propio beneficio personal, no solo no cumplieron con sus responsabilidades profesionales, sino que incluso utilizaron presuntas prácticas corruptas, fraude y otros actos ilegales para lograr sus propósitos", dijo Law.

Tang dijo que los directores de Will Power Ng Yeuk y Wong Hap-yin, el director de Prestige Ho Kin-yip, junto con las dos empresas, fueron acusados de homicidio involuntario.

Las empresas y algunos de los acusados también fueron acusados de conspiración para defraudar.

En una de las acusaciones de fraude, las autoridades alegaron que las dos empresas y algunos acusados conspiraron juntos para defraudar a los propietarios de los apartamentos de Wang Fuk Court al ocultar registros de litigios previos de Prestige e inflar la puntuación otorgada a la firma en un informe de análisis de licitación.

Eso finalmente llevó a que Prestige obtuviera el proyecto de renovación con un contrato por un valor de más de 300 millones de dólares de Hong Kong (más de 38 millones de dólares), señalaron.

Sus presuntas irregularidades fueron más allá de Wang Fuk Court. Las autoridades también alegaron que algunos de los acusados conspiraron juntos para defraudar al gobierno al afirmar falsamente que el inspector registrado de Will Power había cumplido con sus deberes al inspeccionar y supervisar 86 proyectos de mantenimiento de edificios.

Tang dijo el miércoles que la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción arrestaron a 35 personas cuando investigaron la causa del incendio y posibles problemas de corrupción relacionados con el proyecto de renovación.

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NA