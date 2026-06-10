Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiar ataques pese a tregua

Estados Unidos lanzó ataques aéreos el miércoles contra Irán y el presidente Donald Trump amenazó con desatar más, mientras Teherán respondió disparando contra países de la región. Los ataques en escalada amenazan con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra, mientras Trump advirtió que Teherán "pagará el precio" por el estancamiento de las negociaciones.

Las advertencias de Trump en la Casa Blanca y en redes sociales llegaron horas después de que Baréin, Kuwait y Jordania —todos con bases estadounidenses— fueron blanco de fuego iraní. Fue la segunda vez esta semana que los ataques de ida y vuelta pusieron a prueba un alto el fuego de dos meses. El lunes, Irán e Israel se atacaron mutuamente.

"Vamos a golpearlos de nuevo con fuerza hoy", dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca horas después de que el Comando Central anunciara que atacó sitios militares iraníes.

Poco después de que Trump hablara, el ejército de Estados Unidos dijo que disparó contra un petrolero que intentaba transportar petróleo desde Irán en violación de su bloqueo a los puertos iraníes. Fue el octavo buque mercante inutilizado en las aguas frente a Irán, anunció el Comando Central en redes sociales el miércoles.

Trump no quiso decir si planeaba cumplir sus amenazas anteriores de atacar puentes y plantas de servicios públicos en Irán. Instó a Irán a firmar un acuerdo con Estados Unidos.

"Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero ellos siguen dándonos largas", declaró Trump.

Sus comentarios subrayaron el enfoque cambiante del líder estadounidense hacia la guerra. El lunes sugirió que un acuerdo para poner fin al conflicto podría alcanzarse en cuestión de días.

Trump apuesta al cierre de Ormuz como su carta de negociación

Irán, por su parte, ha demostrado resiliencia pese a haber enfrentado semanas de intensos bombardeos. Está apostando a que su capacidad de cerrar el estrecho de Ormuz —un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo— le da una fuerte carta de negociación.

Aun así, ambos países parecen estar buscando una manera de poner fin al conflicto, si pueden lograr venderlo como una victoria en casa. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece decidido a perseguir objetivos mucho más difíciles: el colapso del gobierno teocrático de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo libanés Hezbollah, aliado de Irán, en Líbano. Eso hará que el compromiso sea mucho más difícil.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero, el conflicto ha sacudido la economía global, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos. El referente internacional del crudo cotizaba el miércoles por encima de los 92 dólares por barril, un alza de más del 25% desde el inicio de la guerra.

En los ataques más recientes, aviones de combate de Estados Unidos apuntaron a "defensa antiaérea, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia", informó el Comando Central del ejército estadounidense.

Irán indicó que los ataques estadounidenses alcanzaron dos depósitos de agua en su ciudad sureña de Sirik, cortando el suministro de agua a miles de personas. Los medios estatales iraníes publicaron video de lo que dijeron era un depósito dañado, aunque The Associated Press no pudo verificar las imágenes.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.Teherán se atribuyó ataques de Kuwait, Baréin y Jordania

El principal diplomático de Irán prometió que habría una respuesta, y Teherán más tarde se atribuyó ataques en Kuwait, Baréin y Jordania.

Jordania señaló que derribó cinco misiles entrantes, que según Irán apuntaban a la Base Aérea Muwaffaq Salti. Esa base ha albergado aviones de combate F-35 estadounidenses y otras aeronaves. La agencia estatal de noticias Petra de Jordania informó que no hubo heridos.

Baréin y Kuwait reportaron haber interceptado fuego entrante, sin dar más detalles.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, condenó los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía iraní. En llamadas con sus homólogos de Turquía y Arabia Saudí, Araghchi "recalcó el derecho inherente de autodefensa, incluida la acción recíproca", según una publicación en su canal de Telegram.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, apuntó en comentarios televisados el miércoles que, a la luz de los nuevos ataques, Irán revisaría su postura sobre las negociaciones para poner fin a la guerra.

Los esfuerzos para mediar un acuerdo continúan

Tras consultas con Estados Unidos, una delegación de Qatar llegó a Teherán para conversaciones el miércoles, según un funcionario con conocimiento de la visita que solicitó el anonimato debido a lo delicado de las conversaciones.

Los intercambios se produjeron un día después de que un helicóptero de ataque estadounidense se estrellara cerca del estrecho de Ormuz después de chocar con un dron iraní, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para comentar una investigación en curso. No estaba claro si la colisión fue intencional.

Una embarcación no tripulada rescató a ambos miembros de la tripulación del helicóptero, y Trump dijo que estaban ilesos.

Antes de acusar a Irán de derribar el helicóptero estadounidense, Trump expresó un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán, aunque no dijo por qué había razones para la esperanza.

Si bien Trump, receloso de los altos precios de la gasolina en la antesala de las elecciones al Congreso en noviembre, parece buscar una victoria rápida, también está haciendo exigencias que serán difíciles de aceptar para Irán.

Estados Unidos quiere que Irán abandone su programa nuclear

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido. Aunque Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, ese uranio está a un corto paso técnico de niveles aptos para armas.

Irán se niega a renunciar al uranio y exige alivio de las sanciones. También quiere la liberación de activos congelados incluso antes de que haya un acuerdo final, algo rechazado por Trump.

No está claro cómo pueden salvarse esas diferencias — y Trump ha amenazado repetidamente con abandonar las conversaciones. Su publicación en Truth Social el miércoles acusó a Irán de estar tardando "demasiado en negociar un acuerdo que habría sido genial para ellos, ¡¡¡ahora tendrán que pagar el precio!!!".

Mientras tanto, Irán ha seguido insistiendo en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe poner fin a los combates entre su aliado Hezbollah e Israel. En cambio, Israel ha intensificado su campaña militar contra el grupo.

Un ataque aéreo contra una aldea al este de Tiro mató al menos a seis personas, informó la agencia estatal de noticias de Líbano. Dijo que otras dos personas murieron por un ataque con dron israelí contra un automóvil en la ciudad sureña de Sidón.

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AO

