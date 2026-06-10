El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 10 de junio que su país atacará nuevamente "con dureza" a Irán, después de los bombardeos efectuados en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán señalara que revisará la continuidad de las negociaciones.

"Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo", declaró Trump ante los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en un contexto marcado por las especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

Trump defiende los bombardeos recientes

El mandatario afirmó que ambas partes "estaban cerca" de alcanzar un acuerdo y reprochó a Irán el ataque contra el helicóptero que desencadenó nuevos enfrentamientos en la peor escalada desde que se firmó el alto el fuego el pasado 8 de abril.

"Tenemos derecho a hacerlo (atacar). Ya sabes, derribaron una máquina increíble, realmente increíble. Y al principio dijeron que no lo habían hecho, pero luego admitieron que sí", dijo Trump al defender los recientes bombardeos.

Irán respondió atacando objetivos militares estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin, una versión que fue negada por Washington.

El presidente estadounidense responsabilizó a Irán de no haber firmado aún un acuerdo que ponga fin a la guerra que, según dijo, Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, después de "varios meses trabajando" en las negociaciones.

"Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero nos siguen dando largas, nos siguen tomando por tontos porque, ¿sabe una cosa?, han tratado con presidentes muy estúp…", declaró. Además, aseguró sentirse "avergonzado" por la actuación de sus predecesores en el cargo.

La ONU advierte sobre la fragilidad del alto el fuego

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este miércoles la fragilidad de los acuerdos de alto el fuego vigentes en Medio Oriente, tanto con Irán como entre Israel y Líbano, y alertó sobre el riesgo de que la situación derive en "un fuego total".

"En el Golfo, el alto el fuego se parece más bien a un fuego menor, como hemos visto con la escalada de ataques y la retórica de las últimas 48 horas", lamentó Guterres durante una sesión del Consejo de Seguridad.

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