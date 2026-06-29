Trump exige bajar precio de gasolina a $2.5 tras acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a los distribuidores y vendedores de gasolina a disminuir de forma inmediata los precios al consumidor. El mandatario sostuvo que, con el petróleo cotizando alrededor de los 68 dólares por barril, el costo actual de los combustibles resulta demasiado elevado.

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En un mensaje en la red Truth Social, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los $2,50 dólares por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.

El mandatario agregó que el barril de gasolina logró su precio más bajo desde febrero, cuando inició la guerra en Medio Oriente.

Truth Social/@realDonaldTrump

“¡Los vendedores de gasolina deben bajar sus precios INMEDIATAMENTE! Son demasiado altos considerando que el petróleo está ahora a $68 el barril y sigue bajando. Los vendedores deben reaccionar rápidamente a esta declaración y hacer lo que saben que es correcto: ¡BAJAR SUS PRECIOS POR NUESTRO GRAN PUEBLO ESTADOUNIDENSE! No se permitirá la especulación, que es totalmente ilegal. Si los vendedores no hacen esto, ¡se avecinan grandes problemas! Comiencen a fijar el precio en torno a los $2.50 por galón, y California debería dejar de cobrar impuestos tan altos a su gasolina. Pronto el impuesto será más alto que el producto mismo, y Estados Unidos no lo tolerará, ni tampoco el pueblo de California, que está siendo abusado por estos impuestos ridículos y por su propio gobierno.”

Avances en las negociaciones entre EU e Irán para mantener el alto al fuego

Según datos recientes del mercado energético en Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina se sitúa actualmente en torno a los 2,40 dólares por galón con variaciones según el estado y la región, siendo más alto en la costa oeste y más bajo en el sur del país.

Durante el periodo de mayor tensión geopolítica vinculada a la guerra en Oriente Medio, el precio llegó a superar los cuatro dólares, impulsado por el aumento del precio del petróleo y la incertidumbre sobre el suministro global, especialmente tras las interrupciones temporales en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

La estabilización de estas conversaciones es fundamental para garantizar el libre tránsito de buques comerciales y evitar un nuevo repunte en los costos de los energéticos a nivel mundial.

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KR