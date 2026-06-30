Un total de 6 mil 461 personas han sido rescatadas en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, señaló que, en las primeras horas posteriores al sismo, entre 13 mil 400 y 13 mil 500 habitantes lograron ponerse a salvo por sus propios medios o con ayuda de familiares en las zonas afectadas.

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"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió.

En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30 mil personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Continúan los intentos de rescatar supervivientes seis días después de sismos en Venezuela

Los intentos de rescatar personas con vida continúan este martes en Venezuela cuando se cumplen seis días desde el doble terremoto que ha causado al menos mil 943 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

En el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, rescatistas de todo el mundo trabajan hoy contrarreloj para buscar supervivientes de la tragedia bajo los escombros, mientras las probabilidades de encontrar gente con vida se van desvaneciendo según pasan las horas.

"La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir", dijo hoy a EFE el militar español Alberto Vázquez, que forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26.

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NA