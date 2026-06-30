La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles aumentó a mil 943, mientras que el número de personas lesionadas llegó a 10 mil 571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario detalló que 6 mil 461 personas han sido rescatadas tras la emergencia. Además, señaló que, en las primeras horas posteriores al sismo, entre 13 mil 400 y 13 mil 500 habitantes lograron ponerse a salvo por sus propios medios o con ayuda de familiares en las zonas afectadas.

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"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió.

En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30 mil personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Se han registrado 689 réplicas tras los terremotos del miércoles

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

Más de 3 mil 300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace seis días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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NA