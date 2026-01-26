Trump eleva a 25 % los aranceles a importaciones de Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que ordenó incrementar los aranceles a los productos provenientes de Corea del Sur, al pasar del 15 % al 25 %, al argumentar que ese país aún no ha puesto en marcha el acuerdo comercial pactado con Washington el año anterior.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump reprochó que el Parlamento surcoreano no haya ratificado el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo estadounidense. Recordó que dicho acuerdo fue concretado el 30 de julio de 2025 junto con el presidente Lee Jae-myung y que sus términos fueron reafirmados durante su visita a Corea del Sur el 29 de octubre del mismo año.

El mandatario estadounidense sostuvo que, ante la falta de avances legislativos, su Gobierno aplicará un alza arancelaria de hasta 25 % a las importaciones surcoreanas, entre ellas automóviles, madera y productos farmacéuticos, así como otros bienes sujetos a aranceles recíprocos, sin especificar cuándo entrará en vigor la medida.

El paquete tarifario y de inversiones acordado con Washington que establecía un arancel base del 15 % para los productos surcoreanos y grandes inversiones de sus conglomerados en suelo estadounidense aún no es efectivo en el país asiático debido al desacuerdo interno sobre el rol que la Asamblea Nacional (parlamento) debe jugar para su puesta en práctica.

El principal obstáculo es el desacuerdo político y legal dentro de Corea del Sur sobre hasta qué punto el acuerdo requiere la participación de la Asamblea Nacional y qué forma debería adoptar dicha participación.

La administración Lee argumenta que el paquete puede implementarse principalmente mediante decretos ejecutivos y una ley especial, pero expertos legales y parte de la oposición conservadora argumentan que no aprobarlo por vía parlamentaria sería inconstitucional.

Este último anuncio de Trump se suma a las amenazas arancelarias que sigue blandiendo el mandatario contra los países que toman decisiones contrarias a sus intereses, una política que está debatiendo el Tribunal Supremo de Justicia de EU.

