Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar entre Corea del Sur y Japón

Corea del Norte disparó el martes varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Este, de acuerdo con reportes de países vecinos, en un contexto de creciente tensión con Corea del Sur previo a una reunión política clave.

Las fuerzas armadas surcoreanas informaron que los lanzamientos fueron detectados desde una zona al noreste de Pyongyang y que cada misil recorrió aproximadamente 350 kilómetros antes de caer en aguas orientales.

El Ministerio japonés de Defensa dijo que dos misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte cayeron frente a la costa este de la península de Corea. El ministerio condenó los lanzamientos como una amenaza para la paz de Japón, la región y la comunidad internacional.

El ejército de Corea del Sur dijo que mantiene una firme disposición para repeler cualquier provocación de Corea del Norte.

Se trata del primer lanzamiento armamentístico norcoreano desde que el país probó lo que llamó misiles hipersónicos a principios de enero. En diciembre, el país probó lo que describió como misiles de crucero estratégicos de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos y publicó fotos que mostraban la aparente construcción de su primer submarino nuclear.

Corea del Norte ha realizado una serie de ensayos de armas para ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur se estancaron en 2019. Los expertos dicen que el líder norcoreano, Kim Jong Un, cree que un arsenal de armas más grande le daría mayor influencia para obtener concesiones de Estados Unidos.

Lee también: Colosal tormenta invernal deja al menos 25 muertos

Las recientes demostraciones de Corea del Norte probablemente iban destinadas a exhibir o revisar sus logros en el desarrollo de armas antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, dijeron analistas.

El congreso, que se espera comience en febrero, sería el primero de su tipo en cinco años y es uno de los mayores espectáculos de propaganda de Corea del Norte utilizados para establecer nuevas prioridades políticas y económicas.

Corea del Norte amenazó recientemente con represalias tras lo que describió como vuelos de drones de vigilancia surcoreanos a través de la frontera, uno a principios de enero y otro en septiembre. El gobierno surcoreano negó haber operado drones en los momentos especificados por Corea del Norte y comenzó a investigar si fueron enviados por civiles.

Las acusaciones probablemente fueron impulsadas por los esfuerzos del Norte para aumentar los sentimientos contra Corea del Sur antes del congreso, cuando la declaración previa de Kim de un sistema hostil de "dos estados" en la península de Corea podría ser agregada a la constitución del partido, dijeron analistas.

NA